La CUP s'oposa a dos macroprojectes de camps solars a Palà de Torroella

El pla de Can Riols, on aniria un dels dos camps solars ARXIU PARTICULAR

La CUP de Navàs s'oposa a dos macroprojectes per instal·lar plaques fotovoltaiques a Palà de Torroella que afecten una superfície superior a les 35 hectàrees. Segons explica la formació anticapitalista, hi ha dos projectes que afecten la llera del Cardener. Un està situat sobre Can Flautes i que contempla una extensió de 4,5 hectàrees, que equivalen a 8.800 panells i l'altra està situat al Pla de Can Riols i projecta una extensió de 30,8 hectàrees, que equivalen a la instal·lació d'uns 8.800 panells solars.

Segons la CUP «aquests macroprojectes van en detriment del model alimentari i paisatgístic que anhelem i de la sobirania alimentària que proposem pel nostre municipi. En aquest punt fan referència al decret llei 16/2019 de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls de les renovables que consideren que «desprotegeix totalment el territori i afavoreix la subhasta del sòl, provocant un encariment de les nostres terres a curt i llarg termini». Afegeixen que «el sòl s'ha d'aprofitar per cultius» i recorden que «hi ha moltes alternatives on col·locar plaques fotovoltaiques, ja sigui en teulades d'edificis públics, en sòl industrial o a les teulades de naus industrials, entre d'altres».

La formació anticapitalista també remarca que dona suport als moviments veïnals amb l'objectiu de defensar el territori i denuncien el que consideren un «menysteniment per part de les diverses conselleries implicades alhora de decidir i valorar quins projectes es poden instal·lar o no en el nostre municipi, i fem una exposició clara i ferma de que és necessari un treball conjunt amb la ciutadania, agrupacions ecologistes del territori, ien definitiva, amb totes aquelles persones que es vegin afectades per aquestes decisions». També insisteixen en que rebutgen els dos macroprojectes perquè «suposen uns disminució significativa de la potencialitat ecològica i alimentària així com als valors paisatgístics del territori».