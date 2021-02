Les famílies dels centres concertats de Navàs volen dues escoles públiques

L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) del col·legi Sant Josep i la de l'Escola Diocesana de Navàs (EDN), els dos centres concertats del municipi, que passaran a ser públics d'aquí a dos cursos, han fet un comunicat conjunt on aposten perquè hi hagi dues escoles públiques d'infantil i primària al poble (el col·legi Sant Josep i l'escola Sant Jordi) amb els seus projectes educatius. Pel que fa a la secundària (l'EDN i l'IE Sant Jordi) es mostren partidaris d'una fusió en un sol institut «amb la millor part de cadascun» .

Des que es va fer públic que el Departament d'Educació, l'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada i l'Ajuntament havien signat un preacord per integrar els dos centres educatius concertats del poble a la xarxa pública el curs 2022-2023, s'ha obert un intens debat entre les comunitats educatives sobre quin ha de ser l'encaix amb el centre públic que ja hi ha al municipi (IE Sant Jordi) i com ha de quedar configurat el mapa educatiu poble.

Mentre que algunes veus, com la comunitat educativa de l'IE Sant Jordi, aposten perquè hi hagi una fusió, amb un sol centre públic al poble, les AFA del col·legi Sant Josep i l'EDN han fet arribar un comunicat a les famílies, al Departament d'Educació i a l'Ajuntament de Navàs en què proposen que hi hagi dues escoles públiques d'infantil i primària amb els seus projectes educatius, «on totes les famílies del poble puguin escollir lliurement, i sense perjudicis econòmics ni socials, l'escola que volen per als seus fills en funció dels seus projectes educatius i el seu claustre de mestres».

En aquesta línia, consideren que «seria fer un pas enrere, suprimir un projecte educatiu com el que té el Sant Josep, que és centre de referència a nivell europeu». D'altra banda, pel que fa a la secundària, entenen que s'hauria de fer una fusió de projectes entre l'EDN i l'institut públic i «que s'haurà de desenvolupar un projecte educatiu amb la millor part de cadascun». En aquest sentit, apunten que l'EDN «és una escola que fa anys que està demostrant que té un projecte pedagògic molt potent, que s'ha sabut renovar, adaptar i obrir al poble». Per això, estan segurs que «els professionals de l'EDN i de l'IE Sant Jordi, cadascun amb el seu projecte, podran trobar punts en comú i arribaran a fer un tercer projecte, que es complementi l'un amb l'altre, per crear-ne un d'encara més potent».

Les AFA donen suport a la decisió de la Fundació de l'Escola Diocesana d'integrar els seus dos centres a la xarxa pública, ja que, asseguren, «les famílies que hem escollit aquesta opció, no ha estat pel fet que siguin escoles concertades sinó pel seu projecte educatiu i el professorat que el forma i, per tant, no dubtem que seguiran sent escoles de qualitat». Per tot plegat, afirmen que no veuen la proposta d'integració «com una amenaça, sinó com una oportunitat per créixer». Defensen també que «cada escola ha treballat molt dur per portar a terme i consolidar el seu projecte educatiu» i que «no hi pot haver res millor per al nostre poble que el fet de tenir dues escoles públiques d'infantil i primària amb projectes educatius diferenciats i que cada família pugui escollir el que més s'adapti al seu infant sense tenir cap pressió econòmica».

El preacord a tres bandes per integrar els dos centres concertats a la xarxa pública preveu que l'edifici de l'Escola Diocesana es converteixi en el nou institut del poble i aculli tots els estudis de secundària i postobligatòria. D'aquesta manera, el Departament d'Educació s'estalviarà la construcció de l'esperat nou institut que havia de substituir els actuals mòduls de l'IE Sant Jordi.

Les associacions de famílies dels dos centres concertats entenen aquest aspecte «no com la sortida fàcil del Departament d'Educació, sinó com una solució davant les dificultats evidents de trobar sòl públic i la limitació de recursos econòmics per construir nous edificis. I no només això, sinó que amb aquesta proposta d'integració de centres també s'amplia l'oferta pública a Navàs en els cursos de batxillerat i cicles formatius».

Les dues AFA asseguren que defensaran la seva proposta «sempre des del respecte a tothom i sense menyspreu cap a ningú» i creuen que és necessari «un treball conjunt entre els centres per arribar a un acord». Tot plegat, amb l'objectiu de crear «unes escoles fortes i pioneres en la xarxa educativa de Catalunya».