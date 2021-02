ENQUESTA | Ha estat una jornada electoral diferent?

Joana Tubau: «No són unes eleccions normals»

«No són unes eleccions normals, per totes les circumstàncies que ens han portat fins aquí, i tampoc perquè es presentin partits feixistes com VOX», va dir aquesta manresana.

Antoni Sánchez: «Tenim el deure d'anar a votar»

El berguedà Antonio Sánchez va anar a votar convençut. «Tenim el deure d'anar a votar, tot i les circumstàncies. No m'he sentit estrany i he exercit el meu dret sense problemes», deia.

Leonor Macarrilla: «Estava tot molt ben senyalitzat»

La berguedana Leonor Macarrilla assegurava haver anat a votar sense por. «Tot estava molt ben senyalitzat, i tota l'estona he tingut clar com havia de procedir», afirmava.

Laura Valls: «Ha sigut diferent per com s'ha votat»

«Han sigut unes eleccions diferents per com s'ha votat», explicava aquesta manresana, tot i que lamentava que, més enllà d'això, «els polítics segueixen sent els de sempre»

Estibaliz Maldonado: «El punt de votació està ben muntat»

Aquesta berguedana de 37 anys tenia clar que havia de votar i assegura haver-hi anat sense cap temor. «El punt de votació està ben muntat i hi ha moltes mesures», afirmava.

Gergard Sitges: «No tinc por perquè hi ha mesures»

Aquest veí, que viu molt a prop de l'institut Guillem de Berguedà, hi va anar amb la família. «No tinc por de les mesures, i no ho he viscut d'una manera gaire diferent d'altres vegades», deia.

Sílvia Clemente: «No m'ha sorprès, estava informada»

«Hi ha moltes coses diferents respecte d'altres eleccions, però no ho he viscut amb molta estranyesa perquè ja estava informada de les mesures», explica aquesta berguedana.

Jordi Morros: «No sabia com seria però ha anat tot bé»

«No sabia com es farien les eleccions pel covid però ha anat tot bé», afirmava el jove manresà a la sortida del gimnàs de l'institut Lluís de Peguera. «Ha sigut arribar, votar i marxar», afegia.

Joan Orriols: «Ho podríem fer sempre així»

El veí de Manresa va viure una jornada electoral normal però més àgil. «Hem entrat i hem sortit com sempre, però aquest cop ho hem fet més ràpid. Per a mi ho podríem fer sempre així», deia.

Juli Castellano: «Si fos cec hauria pogut votar igual»

El manresà Juli Castellano va destacar la bona organització i l'ajuda de les persones que estaven al col·legi electoral. «Si fos cec hauria pogut arribar a l'urna i votar sense problemes», va dir.