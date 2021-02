Neix una fundació per a la preservació i difusió del llegat de Pere Casaldàliga

L'Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga i la família del bisbe Pere han impulsat la creació d'una fundació que porta al seu nom i que «vol ser altaveu del missatge i les causes que en Pere Casaldàliga ens ha llegat». Neix amb la voluntat de difondre la seva trajectòria, obra i pensament, i de mantenir vives les seves causes. Demà se n'ha programat un acte de presentació pública (a les 7 de la tarda) que tindrà un format virtual. La fundació té un patronat compost per amics i persones properes a la figura del bisbe i compromeses amb les seves causes.

Fonts de la fundació han explicat que aquesta neix amb l'objectiu primordial de «cuidar de la memòria i del llegat de Pere Casaldàliga, a Catalunya i al Brasil, i continuar la seva lluita a favor dels col·lectius més exclosos».

Les mateixes fonts remarquen que «el llegat de Pere Casaldàliga és molt ampli i l'objectiu de la fundació és preservar-lo, donar-lo a conèixer i continuar-lo. A més, vetllem pel bon ús de la figura de Pere Casaldàliga i del seu missatge».

La fundació assumeix «el compromís de mantenir el valor de la vida, l'obra i les causes de Pere Casaldàliga», que va morir l'agost passat, amb la realització de projectes editorials, arxivístics, culturals, educatius i de sensibilització, «i donar suport a projectes de cooperació concrets que treballin per la promoció de la justícia i la pau».

En concret, la fundació -que ja ha posat en marxa un portal web- aprofundeix en quatre grans àmbits. D'una banda, el pensament de Casaldàliga, «que es vol aprofundir i donar a conèixer promovent estudis, investigacions, xerrades i trobades».

D'altra banda, l'obra, ja que remarquen que Casaldàliga té més de cinquanta publicacions fetes «en diverses llengües, que s'estén a través de la seva paraula. Llibres de prosa, el seu diari, la poesia prolífica i les circulars escrites al llarg de la seva vida permeten aproximar-nos a les seves creences més íntimes, a les seves alegries i esperances, però també a les seves pors i angoixes». El tercer àmbit és el de les seves causes, i per mantenir-les vigents la fundació es proposa «participar en projectes de cooperació nacional i internacional de suport i promoció d'aquestes causes de Pere Casaldàliga». El darrer gran àmbit és el del llegat físic, i en aquest sentit la proposta és preservar, exalçar i difondre la casa on Casaldàliga va viure a São Felix do Araguaia, «plena de símbols que narren la història regional»; també l'arxiu de la prelatura, «que conté més de 250.000 documents i milers d'imatges, testimonis d'una època que ha marcat Amèrica Llatina i l'Església»; com també la tomba on va ser enterrat, al costat del riu Araguaia.

Pere Casaldàliga va morir el 8 d'agost passat a l'edat de 92 anys en un hospital de São Paulo, on havia ingressat per problemes pulmonars.

El bisbe balsarenyenc va dedicar cinc dècades a la missió claretiana, a São Félix do Araguaia, a la regió del Matto Grosso.