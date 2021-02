L'institut escola Barnola d'Avinyó ja té enllestit el nou edifici de secundària

Els 39 alumnes de primer i segon d'ESO de l'institut escola Barnola d'Avinyó van estrenar ahir al matí les aules del nou edifici destinat a la secundària. L'equipament, que s'ha construït al pati del complex educatiu a tocar de l'edifici on hi ha infantil i primària, consta de sis aules noves de trinca. L'alumnat de secundària havia començat el curs distribuït en dos equipaments municipals i ahir ja va poder estrenar l'edifici definitiu, que té pendent el revestiment de les façanes.

Els treballs d'ampliació de l'actual centre escolar, que l'any passat va incorporar la secundària obligatòria després de convertir-se en institut escola, van començar el mes de setembre passat, coincidint amb l'inici del curs escolar. Fins ara, els alumnes d'ESO han fet classe a les instal·lacions de l'Aula de Música i del centre cívic Can Tutó, que es van condicionar per a aquesta finalitat.

El nou equipament s'ha aixecat en una part del pati de l'escola, a tocar del carrer Indústria. Per facilitar l'accessibilitat i la comunicació entre els dos edificis, que han quedat al mateix nivell, s'ha construït una àmplia vorera. El coordinador pedagògic de secundària de l'IE Barnola, Marc Arola, destacava ahir la satisfacció, tant del professors com de l'alumnat, de poder-se traslladar a l'espai definitiu on podran «fer comunitat, que és el que realment ens agrada i dona sentit al projecte d'institut escola».

L'edifici consta d'un total de 6 aules, de les quals ara se n'utilitzen 3 per als grups-classe (2 de primer i un de segon), dues per a desdoblaments i una altra com a taller. Aprofitant que s'havia d'estrenar l'edifici, els alumnes de primer van fer un projecte per dissenyar les aules que, segons Arola, «va ser molt positiu i, a més, ara estan molt motivats perquè han vist com el que ells havien treballat a l'aula s'ha fet realitat i és molt significatiu».

Tot i que inicialment es va estudiar fer una ampliació de l'actual escola amb obra convencional, finalment es va optar per construir un equipament amb mòduls prefabricats compactes. Ara, queda pendent acabar el revestiment exterior de les façanes per tal d'assimilar l'obra a l'edifici ja existent. Uns treballs que s'enllestiran en les properes setmanes.

L'institut escola Barnola d'Avinyó, que és d'una línia, va incorporar la secundària obligatòria el curs passat i s'està implantant de forma gradual. L'any passat el centre va assumir primer d'ESO, que es va poder encabir al mateix edifici de l'escola. Aquest curs amb la incorporació de segon ja s'ha fet necessària la nova construcció, ja que la idea és que es vagi creixent fins arribar a quart el curs el 2022-2023.

Amb la incorporació de la secundària a l'escola Barnola d'Avinyó els alumnes ja no s'han de desplaçar a l'institut d'Artés (que fins aleshores era el centre de referència) per fer la secundària obligatòria, i podran fer tota l'escolarització al municipi, de P3 fins a quart d'ESO. Enguany, a secundària hi ha 28 alumnes de primer, majoritàriament d'Avinyó, però també de Santa Maria d'Oló, mentre que a segon són 11, la majoria del municipi, però amb alumnat provinent de Manresa, Gurb, Torelló i Calders.

L'institut escola d'Avinyó va iniciar, fa cinc anys, un procés de transformació pedagògica amb un canvi del model educatiu tradicional. Aquesta renovació va agafar embranzida amb l'adhesió del centre al projecte Escola Nova 21, l'aliança per un sistema d'ensenyament avançat.