Bargalló visita Navàs amb el pas de l'Escola Diocesana i el Col·legi Sant Josep a públics sobre la taula

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, fa aquest dimecres al matí una visita a Navàs, just dues setmanes després que s'hagi tancat, tal i com va informar Regió7, un preacord entre l'Ajuntament de Navàs, el Departament d'Educació i la titularitat de l'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada per integrar a la xarxa pública el Col·legi Sant Josep i l'Escola Diocesana (EDN), els dos centres concertats d'aquesta localitat, a partir del curs 2022-2023. Aquesta mesura implicarà també que tota l'oferta d'educació postobligatòria, així com de formació no reglada, passi a ser també de titularitat pública.

Precisament, en el moment que es va començar a comunicar aquest pas a la comunitat educativa i que en va informar aquest diari, tant els responsables dels centres educatius com el consistori insistien que es tracta d'un preacord i que en aquest punt s'inicien les negociacions per concretar el detalls de la integració amb la resta d'oferta pública del poble. Uns passos que es poden començar a dibuixar avui amb la presència del conseller, que atendrà els mitjans al migdia.

En la seva visita, que ha començat a les 10 del matí, Bargalló ha anat acompanyat de l'alcalde de Navàs, Salvador Busquets; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps; i la directora dels Serveis Territorials d'Educació, Dolors Collell.

El conseller ha passat per l'institut escola Sant Jordi on ha mantingut una trobada al pati amb l'equip directiu del centre i on membres de la comunitat educativa l'han rebut amb cartells en què reivindicaven la defensa el model que tenen implantat, el manteniment del professorat, unes instal·lacions dignes i "transparència" en les negociacions. Posteriorment, es desplaçava a l'Escola Diocesana, conjuntament amb la directora general de Centres Concertats i Privats, Pilar Contreras, per reunir-se amb membres de la titularitat i de la direcció de l'escola. La visita clourà a l'ajuntament, on el conseller es reunirà amb els representants municipals.

L'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada és la titular dels dos centres concertats del municipi. D'una banda, el Col·legi Sant Josep (Edifici de les Germanes Carmelites cedit a la Fundació per 30 anys des del 2014), que disposa de llar d'infants, educació infantil i educació primària d'una línia. De l'altra, l'Escola Diocesana de Navàs (propietat del Bisbat de Solsona) amb places escolars d'ESO, batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. A banda d'aquesta oferta educativa, el municipi de Navàs disposa d'un centre públic de primària i secundària, l'Institut Escola Sant Jordi, i l'escola bressol municipal Quitxalla.

L'Escola Diocesana va iniciar fa més d'un any converses amb el Departament d'Educació i el 3 de setembre del 2019 el Patronat de la Fundació va sol·licitar la integració a la xarxa de centres educatius de la Generalitat de Catalunya. Paral·lelament, l'Ajuntament i el Departament d'Educació treballaven des de fa anys per aconseguir una oferta pública de secundària i de postobligatòria al municipi, que implicava la construcció d'un nou institut. Això va propiciar l'inici del treball a tres bandes per tal d'integrar l'oferta educativa pública del municipi.

En aquesta línia, es va fer públic que les tres parts han arribat a un preacord que permetrà que els dos centres escolars, Sant Josep i EDN, esdevinguin de titularitat pública a partir del curs 2022-23. Amb el procés de negociació que ara comença caldrà veure com s'integra la formació dels dos centres de l'Escola Diocesana amb la resta de centres educatius públics del municipi: l'Institut Escola Sant Jordi i la llar d'infants municipal Quitxalla. Entre altres aspectes encara per concretar, amb el pas de l'EDN a la xarxa pública ja es disposaria de l'equipament per a l'institut públic i no seria necessària la construcció d'un nou edifici com estava previst per substituir els actuals barracons.