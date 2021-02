Cardona reobre la Muntanya de Sal i el guiatge al castell

La Fundació Cardona Històrica i l'Ajuntament de Cardona han acordat la reobertura del Parc Cultural de la Muntanya de Sal, el servei de visites guiades al conjunt monumental del Castell de Cardona i l'atenció al públic a l'Oficina de Turisme a partir d'aquest cap de setmana del 20 i 21 de febrer.

D'aquesta manera, Cardona recupera part important de la seva activitat turística adaptada a les noves circumstàncies i amb un dispositiu de prevenció i seguretat especial. La reobertura es seguirà realitzant com en els darrers mesos garantint totes les mesures de protecció tant per al personal que hi treballa com per als visitants, mitjançant un protocol específic dissenyat pels diferents equipaments per fer viable l'activitat.

Els recursos turístics de Cardona van estar tancats durant tota el període del primer confinament (des del març fins a l'última setmana de juny). Va poder funcionar amb normalitat, adaptada a les noves circumstàncies, al llarg de l'estiu i fins a mitjan octubre. Posteriorment, es van reobrir tot desembre fins el 5 de gener (campanya de Nadal), i ara estava tancat des de Reis

Ja es poden adquirir via online les entrades per a la realització de les visites guiades i teatralitzades a la Muntanya de Sal i al Castell de Cardona, a través del portal entrades.cardonaturisme.cat.