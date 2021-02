Educació té un any de marge per definir el mapa educatiu de Navàs

Dues setmanes després que es fes públic el preacord per integrar a la xarxa pública els dos centres educatius concertats de Navàs, el Col·legi Sant Josep i l'Escola Diocesana (EDN), que ha generat un intens debat, el municipi va rebre ahir la visita del conseller d'Educació, Josep Bargalló. Després de reunir-se amb la direcció del centre públic (l'institut escola Sant Jordi), la de l'EDN i amb els representants municipals, Bargalló va anunciar l'aposta del departament per la creació d'una taula de planificació amb tots els agents implicats que, en el termini d'un any, haurà de plantejar «quina forma té la propera oferta educativa de Navàs, que serà tota pública» a partir del curs 2022-2023.

La mesa de negociació estarà formada per l'Ajuntament de Navàs, els Serveis Territorials del departament d'Educació, les direccions i els representants de les famílies dels tres centres educatius implicats (Sant Jordi, Sant Josep i EDN). La taula haurà de definir com ha de ser el futur mapa educatiu de la localitat que, segons Bargalló, «es pot estructurar de maneres molt diferents» i «damunt la taula hi ha moltes possibilitats».

El conseller va explicar que caldrà concretar detalls al voltant del nou centre que esdevindrà de la fusió dels centres de de primària i de secundària, però que «els projectes educatius tindran una reformulació i és feina del grup de treball fer que hi hagi una cohesió de projectes, no una unificació, que això és negatiu sempre».

Quant a la conservació dels llocs de treball del personal docent del centre públic, que juntament amb el model educatiu és una de les principals inquietuds de la comunitat educativa de l'IE Sant Jordi, Bargalló va assegurar que «les actuals places públiques no tenen perquè perdre's i la voluntat del departament és mantenir-les».

No es descarta un nou institut

Pel que fa als equipaments que hauran d'acollir l'oferta educativa que surti com a resultat de la integració de centres, el conseller d'Educació va afirmar que «no hi ha res decidit», però que si finalment la secundària es concentrés a l'edifici de l'EDN, com s'ha especulat, «és evident que hi hauria d'haver una remodelació, que ja està quantificada com ho estan totes les possibles solucions». Va afirmar també que «no descartem absolutament res», ni tan sols la construcció d'un nou institut públic com estava previst. Bargalló va assegurar que s'ha de veure com s'estructuren les diferents etapes i nivells educatius i que tot plegat està subjecte a la proposta que sorgeixi de la taula de planificació.

Sobre la possibilitat de comprar els edificis on ara hi ha les escoles concertades (com demanava la CUP en el cas que la secundària es concentri a l'EDN, que és propietat del bisbat) el conseller va afirmar que d'entrada es llogaran «però el departament d'Educació no està mai en edificis de lloguer, per tant, en un futur a llarg termini no pot ser lloguer».

El conseller d'Educació va iniciar la seva visita al municipi bagenc per l'institut escola Sant Jordi on va mantenir una trobada al pati amb l'equip directiu del centre . Posteriorment, es va desplaçar a l'Escola Diocesana, conjuntament amb la directora general de Centres Concertats i Privats, Pilar Contreras, per reunir-se amb membres de la titularitat i de la direcció de l'escola. La visita va acabar a l'Ajuntament, on el conseller es va reunir amb els representants municipals.

La necessitat de crear una taula de negociació,que ahir va ratificar el conseller amb la seva visita la municipi, era una de les reivindicacions de les dues comunitats educatives i del mateix consistori. A partir d'ara, tots els actors implicats tenen el repte d'arribar a un consens per definir una oferta educativa pública que, ja sigui amb una fusió de centres o amb dos de diferenciats, satisfaci a totes les parts.