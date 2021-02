El projecte Àngels de Nit comença la formació per incorporar nous membres

El Consell Comarcal del Bages i l'Ajuntament de Manresa han començat aquest mes de febrer les sessions de formació per incorporar nous membres al projecte Àngels de Nit. Ho fa entre l'alumnat del cicle formatiu d'Integració Social de l'Institut Guillem Catà de Manresa amb sessions que tindran lloc fins al pròxim mes de març. Tot i la situació de pandèmia, les dues administracions han decidit mantenir la formació amb la voluntat de sensibilitzar el col·lectiu de joves i també per explorar l'oportunitat que els Àngels de Nit puguin actuar en espais de carrer no necessàriament vinculats a festes populars o espais d'oci.

La formació consisteix en cinc mòduls de 20 hores i comptarà amb una quinzena d'alumnes que treballaran a partir dels eixos del sexisme i la festa, el consums, l'alcohol, l'afectivitat i la sexualitat amb la perspectiva LGTBIQ+ i les estratègies d'intervenció. La voluntat és recuperar la presència al carrer quan la situació de pandèmia ho permeti.

L'objectiu principal dels Àngels de Nit és fomentar els hàbits saludables tant en els consums, com en les conductes sexuals i relacionals entre les persones joves que fan ús dels espais d'oci nocturn, així com actuar en el cas de comportaments sexistes. Despertar aquesta mirada entre l'alumnat del cicle formatiu i donar-los eines perquè puguin actuar davant d'aquestes situacions també forma part del projecte.

Els Àngels de Nit és un projecte liderat des del programa de Joventut de l'Ajuntament de Manresa i propi el Consell Comarcal del Bages. Consisteix en un grup de joves que actuen amb l'objectiu d'introduir instants reflexius en les conductes que es duen a terme en els espais d'oci nocturn ja sigui en matèria de consums d'alcohol i altres drogues, comportaments sexistes, o situacions que es poden desenvolupar en els espais de festa.

L'any 2017, els Àngels de Nit van ser reconeguts com una bona pràctica dins l'àmbit de joventut, per l'Associació Catalana de Professionals de les Polítiques de Joventut. Es considera un projecte de referència en intervenció d'iguals en el marc de l'oci nocturn de Catalunya.