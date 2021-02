Sallent aprova el projecte executiu per fer la nova residència a la Fàbrica Vella

L'Ajuntament de Sallent ha fet un pas definitiu en un repte històric. El ple municipal ha aprovat, amb el vot favorable de tots els grups (ERC, Junts i Fem Poble) el projecte executiu per a la construcció de la nova residència per a la gent gran, ubicant-la als terrenys de la Fàbrica Vella, que era la proposta que s'havia deixat ja sobre la taula en l'anterior mandat, enretirant l'equipament lleugerament per allunyar-la del marge del riu i per darrera de la línia de flux preferent, ja que el debat que hi ha hagut durant tots aquests anys era el del risc d'inundabilitat.

La Nova Residència i Centre de Dia de Sallent tindrà una capacitat per 90 usuaris residents i de 30 usuaris de centre de dia. Amb una ocupació aproximada de 1000 m2 per planta estarà formada per una planta soterrani destinada a aparcament, manteniment i vestidors, una planta baixa que és la planta de l'accés general, de la zona d'atenció a l'usuari i de la zona de treball intern, tres plantes pis on resideixen els usuaris (cada planta disposa de 13 habitacions dobles i 4 individuals amb bany propi cadascuna), una zona comú principal (sala d'estar i menjador) i una terrassa amb sortida des de la zona comú, i una planta sota coberta destinada bàsicament a instal·lacions. L'obra es preveu començar entre final d'aquest any i principi del 2022 i el termini d'execució de l'obra és de 20 mesos, amb un pressupost de 8 milions d'euros, dels quals el consistori en té lligats 5.

El projecte s'ha dividit en tres tres fases d'execució. La primera, seria la construcció de l'edifici (un pressupost de contracte 6.129.876,57 euros); la segona els exteriors (202.167 euros) i la tercera l'acabament dels interiors (614.958 euros).

El regidor d'Urbanisme, Miquel Estruch, ha destacat que es tracta d'un «gran projecte per Sallent, el de més pressupost dels últims anys i el que ha exigit més esforços» i que davant la necessitat de l'Ajuntament de poder acabar de cobrir la totalitat del cost econòmic de la construcció de residència s'estan buscant diferents opcions de finançament. En aquest sentit hi ha afegit que «es valorarà que la gestió de la residència es faci per mans expertes i sempre amb el màxim control públic i preservant el servei públic a l'usuari».

Segons l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, «és molt important haver pogut aprovar inicialment el projecte. Portem molts mesos treballant amb tots els grups polítics perquè volem que sigui un projecte de poble. L'actual residència no permet que en aquesta legislatura seguim amb desavinences que no permeten arribar enlloc, som capaços de teixir consensos i ho tirarem endavant».