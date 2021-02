Sant Fruitós dissenya un pla de reactivació d'una seixantena de propostes contra els efectes de la covid

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha elaborat el pla de recuperació econòmica que té per objectiu promocionar i accelerar el futur desenvolupament econòmic del municipi i gestionar la urgència social que hi ha en aquests moments i que s'ha generat amb la pandèmia.

El document l'han presentat aquest dijous al migdia l'alcaldessa, Àdria Mazcuñán, el regidor de Promoció Econòmica, Felip Echarri, i la regidora d'Atenció a les Persones, Cristina Murcia, i consta de 58 propostes elaborades durant el darrer trimestre del 2020 en base a les demandes socials i econòmiques que s'han detectat al municipi després de gairebé un any de pandèmia. Tanmateix, tots tres han assenyalat que es tracta d'un document "obert i dinàmic" perquè s'haurà d'anar adaptant a les noves necessitats que vagin sorgint.

Algunes de les accions incloses en aquest document ja s'han posat en marxa, com la nova oficina de promoció econòmica, i la resta s'aniran desenvolupant els propers mesos amb la idea que estiguin totes funcionant en un termini màxim de dos anys. Se centren en tres eixos bàsics com són la reactivació econòmica, que entre altres coses inclou el suport a les empreses, l'impuls de l'emprenedoria, o la promoció del municipi i el turisme local; l'atenció a les persones, que preveu mesures per generar ocupació i altres encaminades a la formació i l'alfabetització digital, entre altres; i el de la participació i transversalitat, que vol potenciar la comunicació i les relacions entre Ajuntament, entitats i veïns.

Per fer possible aquestes accions, el pressupost municipal per l'exercici 2021 ja contempla l'augment d'algunes de les partides econòmiques i se n'han creat noves per fer front a la recuperació.