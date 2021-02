Covid al Bages: Avinyó, Monistrol, Sallent i Santpedor tenen el risc de rebrot disparat

Avinyó, Monistrol de Montserrat, Sallent i Santpedor són els quatre únics municipis del Bages que aquest divendres tenen el risc de rebrot disparat, segons les dades actualitzades pel Departament de Salut a Dadescovid.cat. La taxa més alta és la d'Avinyó, de 2.376 punts, seguida per les de Monistrol (790), Sallent (775) i Santpedor (519). Per contra, 18 dels 30 pobles de la comarca tenen una dada inferior a 100 punts (que estableix la franja de risc de rebrot alt) i 9 d'aquests és igual a zero. La xifra comarcal està fixada en els 206 punts.

El risc de rebrot és un indicador que preveu quants nous casos de covid-19 hi hauria en un indret en els propers 15 dies, per cada 100.000 habitants, si no es prenguessin mesures de contenció contra el virus. Per calcular la dada vigent avui, Salut ha utilitzat els nous contagis detectats entre el 9 i el 15 de febrer, que van ser 179 a tot al Bages, 56 menys que en els set dies anteriors (del 2 al 8 de febrer).

La velocitat de contagi (Rt) al Bages és actualment de 0,90: cada 10 malalts transmeten la malaltia a 9 persones més i, per tant, el virus està retrocedint. En canvi, aquest indicador és de 3,21 a Sallent (cada malalt infecta 3 persones més), de 2,45 a Avinyó, de 2,29 a Santpedor, i 2,19 a Monistrol. A Manresa, la taxa és de 0,67.

A tot Catalunya, l'Rt, creix avui una centèsima, fins a 0,86, mentre que el risc de rebrot baixa 10 punts, fins a 264, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies es redueix i passa de 333,79 a 316,15. S'han declarat 1.814 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 503.869. El 4,3% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. S'ha informat de 37 noves morts i el total és de 20.408. Hi ha 2.026 pacients ingressats als hospitals, 91 menys, i 613 a l'UCI, 3 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 277.091 (+5.559) i 176.212 amb la segona (+815).

El risc de rebrot, municipi a municipi