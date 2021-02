Sallent aprova el projecte de la residència, que s'alçarà als terrenys de la Fàbrica Vella

L'Ajuntament de Sallent ha fet un pas definitiu per fer realitat el que s'ha convertit en un repte històric, ja que es va començar a gestar fa una dècada. El ple municipal ha aprovat, amb el vot favorable de tots els grups (ERC, Junts i Fem Poble) el projecte executiu per a la construcció de la nova residència per a la gent gran, ubicant-la definitivament als terrenys de la Fàbrica Vella. Era la proposta que s'havia deixat ja sobre la taula en l'anterior mandat, però enretirant l'equipament lleugerament per allunyar-la del marge del riu i per darrera de la línia de flux preferent, ja que el debat que hi ha hagut durant tots aquests anys era el del risc d'inundabilitat.

La nova residència i centre de dia de Sallent tindrà una capacitat per a un total de 90 usuaris residents i de 30 de centre de dia. Amb una superfície ocupació aproximada de 1.000 m2 per planta estarà formada per un soterrani destinat a aparcament, manteniment i vestidors; una planta baixa que serà la de l'accés general, atenció a l'usuari i espais de treball intern; i tres plantes pis que seran les que pròpiament es destinaran als usuaris residents. Cadascuna d'aquestes tres disposarà de 13 habitacions dobles i 4 d'individuals amb bany propi, una zona comunitària principal (sala d'estar i menjador) i una terrassa. L'edifici es completarà amb una planta sota coberta destinada bàsicament a instal·lacions.

L'obra es preveu començar entre final d'aquest any i principi del 2022 i el termini d'execució és de 20 mesos, amb un pressupost de 8 milions d'euros, dels quals el consistori en té lligats 5.

El regidor d'Urbanisme, Miquel Estruch, ha explicat per què finalment han optat per aquest emplaçament, malgrat que Esquerra n'havia estat crític i buscat alternatives quan era a l'oposició, i ha exposat tres condicionants principals. «El primer és que l'actual residència tal com està no pot continuar, no compleix amb la normativa vigent i el manteniment cada dia és més car perquè hi hem de fer més reparacions. Es fa inajornable fer-ne una de nova». El segon factor que ha exposat és que «qualsevol altra ubicació, i hem estat un any batallant per trobar alguna altra opció, suposava un retard de com a mínim tres anys per arribar al punt on som ara, que és el d'aprovació del projecte». I el tercer motiu que ha explicitat Estruch és «el que ja es porta invertit en aquest terreny, que és més d'1,5 milions d'euros entre la compra i tots els projectes que s'han fet».

El regidor d'Urbanisme, Miquel Estruch, va dir que «es valorarà que la gestió de la residència es faci per mans expertes i sempre amb el màxim control públic i preservant el servei públic a l'usuari». Segons l'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, «és molt important haver pogut aprovar inicialment el projecte. Portem molts mesos treballant amb tots els grups polítics perquè volem que sigui un projecte de poble. L'actual residència no permet que en aquesta legislatura seguim amb desavinences que no permeten arribar enlloc, som capaços de teixir consensos i ho tirarem endavant».

Per la seva part, el grup municipal de Fem Poble, va posar de manifest que, tot i el seu favorable a l'aprovació del projecte, aquesta residència no és la que haurien projectat si haguessin pogut començar el projecte des de zero, «però la urgència per disposar d'un nou equipament no permetia allargar els tràmits eternament». Per això, el seu portaveu, Guillem Cabra, es va mostrar satisfet que es pugui avançar conjuntament en un projecte llargament reivindicat, però alhora va deixar clar que «treballarem incansablement per modificar tot el que es pugui fins a l'aprovació final». En aquest sentit, va exposar que el projecte actual «està desfasat, pensat fa més de 5 anys sense tenir en compte els models actuals», com ara que «no preveu un espai exterior propi de la residència ni projecta petites unitats de convivència de màxim 15 persones, com les noves residències de futur», o que l'edifici «té el 86% d'habitacions compartides, un disseny que no facilita l'autonomia dels residents».

Pel que fa al finançament, Fem Poble va demanar que «de cap manera en resulti una gestió privada», i va retreure que «ERC no concreta quines opcions d'inversió pública han treballat amb altres administracions». Cabra va anunciar que, si no arriben fons públics, «Fem Poble ha aconseguit el compromís d'una cooperativa sense ànim de lucre per participar en el finançament de les obres».