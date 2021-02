Fonollosa lliga el finançament per museïtzar les Torres de Fals

La proposta de museïtzació de l'església de Sant Vicenç de Fonollosa per convertir aquest espai en un centre divulgatiu sobre la història de les torres de defensa a Catalunya serà una realitat aquest any. El projecte tècnic ja està fet, i l'Ajuntament ja ha pogut lligar també el finançament que buscava per sufragar una part de l'execució, que preveu iniciar properament i completar-la dins d'aquest any 2021.

Fa temps que l'Ajuntament treballa en la proposta, que s'integra dins el conjunt monumental de les Torres de Fals i que es troba en ple procés de restauració des de fa tres anys. Un cop rehabilitades la nau central i les capelles gòtica i fonda, la tardor passada es va poder estrenar un ampli espai polivalent a l'interior de l'església, que ara es complementarà amb la museïtzació. Segons ha avançat l'alcalde, Eloi Hernàndez, constarà d'un audiovisual i de diversos plafons que bàsicament se situaran a les parets del temple o en estructures mòbils que es podran traslladar de lloc quan calgui, la qual cosa permetrà compaginar l'espai museístic amb les activitats polivalents que s'hi vulguin fer. S'hi explicarà què eren les torres de defensa en el seu moment, i s'informarà amb més detall de per a què servien les de Fals en l'enclavament del Cardener.

Es preveu que tant la licitació com l'execució dels treballs de museïtzació comencin els propers mesos, després que l'Ajuntament ja té confirmada una ajuda de prop de 20.000 euros provinents dels fons europeus Leader. La resta de diners, fins a arribar als 47.000 euros que es calcula que costaran els treballs en el seu conjunt, seran d'aportació municipal a través d'una subvenció condicionada de la Diputació.

Paral·lelament al procés de museïtzació, es continua treballant en el projecte de rehabilitació de tot el conjunt, que, a banda de la nau central i les capelles gòtica i fonda, també han permès consolidar el cor, amb uns treballs que ja es van dur a terme el 2018. Ara faltaran dues intervencions més per acabar de completar la feina, amb la idea que «en un parell d'anys pugui estar tot acabat», apunta Hernàndez.

D'una banda, s'està treballant en la redacció del projecte de rehabilitació de la zona del campanar, per a la qual ja hi ha disponible una subvenció parcial per part del Departament de Cultura de la Generalitat, si bé l'Ajuntament busca altres fonts de finançament per completar-ho. D'altra banda, l'Ajuntament està esperant poder optar a una línia d'ajudes de la Diputació que li ha de permetre executar el projecte de rehabilitació de les façanes, que ha elaborat la mateixa Diputació i que ja té sobre la taula en espera de finançament.