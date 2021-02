El Bages debat la violència i com trencar estereotips en l'educació física

L'àrea d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages programa durant aquest mes el seminari Educació física i gènere, adreçat al professorat d'educació física de primària i secundària.

Una trentena de professionals, 22 dels quals del territori, participen en les sessions virtuals que es plantegen amb la voluntat de sensibilitzar el col·lectiu de professionals de l'activitat física i l'esport perquè puguin identificar, prevenir i actuar a favor d'espais segurs i educar per trencar estereotips i agressions. Actualment, no existeixen prohibicions explícites en l'accés a l'esport per part de les dones, però es continua detectant un biaix en la pràctica esportiva. Les dones practiquen menys esport que els homes i encara hi ha una discriminació en la pràctica esportiva que cal tractar per avançar cap a una societat igualitària.

El seminari proposa una reflexió de conceptes com el patriarcat, el gènere, la desigualtat i la perspectiva de gènere, entre d'altres. També es faciliten eines pràctiques per diagnosticar i intervenir en situacions de sexisme en l'àmbit de l'Educació Física, i es proposa al professorat fer una acció per millorar la pràctica educativa, aplicant continguts apresos.