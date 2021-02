El Consell Comarcal del Bages presenta al·legacions a la línia elèctrica que ha de donar servei a dos parcs eòlics

Veïns i els alcaldes d'Aguilar de Segarra i Rajadell a la zona on es projecten els dos parcs eòlics

Veïns i els alcaldes d'Aguilar de Segarra i Rajadell a la zona on es projecten els dos parcs eòlics | ACN

El Consell Comarcal del Bages s'oposa a la línia elèctrica que s'ha projectat per donar servei als dos parcs eòlics planificats a Rajadell, Aguilar de Segarra i Castellfollit del Boix. L'Agència Comarcal de l'Energia del Bages ha elaborat un informe contrari a una línia elèctrica que es considera que tindria un "gran impacte ambiental per al territori". El document es farà arribar a la Ponència d'Energies Renovables de la Generalitat, que és l'òrgan que haurà de decidir si es dona llum verda als parcs eòlics. La línia aèria projectada travessaria el Bages d'oest a est des de la zona d'Aguilar de Segarra, Rajadell i Castellfollit fins a Calders en un tram de 26 quilòmetres, i afectaria cinc municipis més.

L'informe considera que hi ha opcions més properes i amb un menor impacte ambiental (a menys de 10 quilòmetres i que podrien ser soterrades). Planteja que hi ha altres possibilitats amb punts de connexió viables i més propers, concretament a la zona de Rubió, Pujalt, Sant Pere Sallavinera o Òdena, que suposarien un impacte molt menor. La línia projectada donaria sortida a l'energia generada en aquests parcs eòlics i l'enviaria a la xarxa de transport d'energia elèctrica.

La Ponència d'Energies Renovables és un organisme de la Generalitat de Catalunya que decideix sobre la viabilitat dels emplaçaments sol·licitats per a construir parcs solars i eòlics. És un tràmit previ que han de passar totes les empreses promotores de noves instal·lacions d'energies renovables per poder passar a la fase de tramitació de la instal·lació.



Oposició al territori



Els ajuntaments d'Aguilar de Segarra, Castellfollit del Boix, Rajadell i Fonollosa, també estan al·legacions en contra dels dos projectes per instal·lar un total de 17 aerogeneradors al territori. Es tracta del Parc Eòlic Clarena, que preveu 9 molins, i el Parc Eòlic Colomer, amb 8 molins, els més grans projectats fins ara al Bages. Els dos avantprojectes, que es troben en la fase de consultes sobre la viabilitat de l'emplaçament, han generat una forta oposició al territori pel seu impacte mediambiental.

Els dos projectes de parcs eòlics estan promoguts per la multinacional energètica alemanya RWE i per l'empresa catalana IGE Wind. D'una banda, el Parc Eòlic Clarena estaria situat als termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Castellfollit del Boix i englobaria la Serra de Clarena, la Serra del Soler, la Serra del Grauet, la Serra del Can Xinco i la Serra del Castell. El projecte contempla la instal·lació de 9 aerogeneradors de gran envergadura, amb una alçada de 115 metres i un diàmetre de 170 metres. En global, tindrien una potència de 40,5 MW.

D'altra banda, el Projecte Eòlic Colomer ocuparia els termes municipals de Rajadell, Aguilar de Segarra i Castellfollit del Boix. En aquest cas, es projecten 8 aerogeneradors amb una potència de 36 MW. Les dimensions dels aerogeneradors també són de 115 metres d'alçada i 170 metres de diàmetre.