Junts per Navàs retreu al govern local «l'opacitat» en la gestió dels canvis escolars

El grup municipal de Junts per Navàs, que és a l'oposició a l'Ajuntament, ha criticat el procés que ha seguit l'equip de govern (format per ERC i la CUP) en la gestió de la integració a la xarxa pública, a partir del curs 2022-2023, del Col·legi Sant Josep i l'EDN, els dos centres concertats d'aquesta localitat. Aquesta formació afirma que no discuteix la proposta que s'ha obert, però critica a l'executiu local que hagi actuat durant mesos «d'esquena al poble i l'oposició», en un tema que suposarà reconfigurar el conjunt del mapa educatiu al poble.

En un comunicat que ha fet públic, la regidora de Junts, Katy Puig, qualifica d'«insòlit» que el govern municipal «porti un any negociant el tema sense dialogar amb la resta de partits polítics i institut Sant Jordi».

Junts per Navàs s'han mostrat «sorpresos i decebuts» pel que qualifiquen d'«opacitat i manca de diàleg i transparència amb que des de l'equip de govern s'ha portat aquest tema, que coneix i tracta des de fa més d'un any. Aquest silenci, mentre es produïen les trobades i negociacions amb el bisbat i el departament d'Educació han deixat fora una de les peces clau de la reordenació educativa de la localitat bagenca, com és l'institut públic Sant Jordi». I hi afegeix que l'equip de govern «no havia informat la direcció del centre fins fa pocs dies, tot i que serà aquest centre educatiu qui hagi d'absorbir, gestionar i organitzar la nova situació, ja que els altres dos equipament concertats passaran a dependre de l'institut». Per a aquest grup municipal, «que la Fundació del Bisbat i el departament negociïn és del tot comprensible, però que el nostre govern no digui res de la qüestió en dotze mesos és com a mínim insòlit».

Per aquest motiu, Junts no entén que «es parli en nom de l'Ajuntament, que el formem tots els partits representats al ple, però es deixi fora d'un debat tant important pel municipi, com és el tipus de model educatiu que volem per Navàs als grups de l'oposició».

Aquesta formació subratlla que no discuteix la possibilitat de que l'Escola Diocesana i l'escola Sant Josep passin a formar part de la xarxa d' escoles públiques, «ja que ara es garantirà la possibilitat d'escolarització per a tots els nois i noies des de infantil fins a postobligatòria, amb l'oferta de l'EDN en els sistema públic a Navàs mateix». Però Puig retreu «les poques ganes del govern municipal de buscar consensos majoritaris amb totes les forces polítiques, entitats o col·lectius en aquells temes que són cabdals, essencials i prioritaris com pot ser l'educació». Junts també remarca el «malestar» que ha causat que no s'hagi tingut en compte a la direcció i la comunitat educativa del l'institut Sant Jordi en tot aquest procés.

Tal i com va avançar aquest diari en l'edició del passat 3 de febrer hi ha anat informant successivament, l'Escola Diocesana va iniciar fa més d'un any converses amb el Departament d'Educació i el 3 de setembre del 2019 el Patronat de la Fundació va sol·licitar la integració a la xarxa de centres educatius de la Generalitat de Catalunya.

Paral·lelament, l'Ajuntament i el Departament d'Educació treballaven des de fa anys per aconseguir una oferta pública de secundària i de postobligatòria al municipi, que implicava la construcció d'un nou institut. Això va propiciar l'inici del treball a tres bandes per tal d'integrar l'oferta educativa pública del municipi.

En aquesta línia, fa tres setmanes es va fer públic que les tres parts havien arribat a un preacord que permetrà que els dos centres escolars, Sant Josep i EDN, esdevinguin de titularitat pública a partir del curs 2022-23.