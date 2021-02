L'oposició de Castellnou demana una intervenció «urgent» a l'accés al poble

Castellnou de Bages és l'únic municipi de la província de Barcelona i un dels pocs que queda a Catalunya que no disposa d'una connexió pròpiament per carretera, ja que el principal vial que permet accedir-hi té la qualificació de camí asfaltat. El canvi d'estatus és una reclamació que s'arrossega de fa anys i que en fa dos semblava que quedava encarrilat i que l'assumiria la Diputació, però l'ens provincial no ha acabat encara de consolidar aquest pas. Aquesta situació poc habitual té conseqüències directes, ja que en tenir consideració de camí asfaltat la seva titularitat correspon als Ajuntaments, que són els que s'han de fer càrrec del seu manteniment i dels costos que se'n deriven. En aquest cas, el traçat, fins entrar al municipi per la urbanització del Serrat, és majoritàriament de Santpedor.

Aquesta situació ha produït un greu deteriorament a les cunetes, i al ferm, on s'hi poden veure nombrosos bonys i desperfectes, molt perillosos per als vehicles, però molt especialment pels motoristes, molt nombrosos en els dos municipis.

El grup municipal Nou Castellnou-CP (vinculat al PSC), que és a l'oposició, ha reclamat que es faci una intervenció d'urgència al vial perquè en els últims mesos hi han aparegut diferents deficiències al ferm (sobretot bonys) i a les cunetes «que són molt perillosos per als vehicles, però molt especialment per als motoristes, molt nombrosos en la circulació entre els dos municipis».

Aquesta formació assegura en un comunicat que ha portat el tema «diverses vegades al ple municipal de Castellnou, amb el compromís de l'alcalde de negociar i pactar solucions provisionals adequades amb Santpedor», però que «portem mesos esperant una resposta pràctica i fins ara no l'hem obtinguda, i tots sabem que quan un camí ha iniciat desperfectes, aquests s'amplien i es multipliquen per tot arreu».

Nou Castellnou-CP subratlla que l'alta densitat de circulació «fa del tot urgent aquesta reconversió», de camí asfaltat a carretera a mans de la Diputació, però considera que «mentrestant cal una actuació immediata per a resoldre les greus deficiències del camí». Assegura que són «moltes les persones que se'ns han adreçat per a reclamar solució al deteriorament que ja té i que s'agreuja cada mes que passa», i per aquest motiu emplaça «els dos ajuntaments a resoldre d'immediat les deficiències, i alhora donar pressa a Diputació per complir el compromís de transformar-lo en carretera».