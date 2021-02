Cardona posa en marxa una campanya a les xarxes per captar nous habitants

«Una nova vida». Això es el que ofereix l'Ajuntament de Cardona a la campanya que ahir va posar en marxa amb l'objectiu d'atraure nous habitants al municipi. Per captar persones interessades en fer un canvi vital, el consistori ha creat una minisèrie, que es pot veure a les xarxes socials, i que consta de 6 vídeos protagonitzats per testimonis reals, que ja han fet el pas d'establir-se a la vila ducal. La finalitat és aconseguir que les persones que es plantegen millorar la seva vida i fer un canvi de residència tinguin present la vila bagenca. La campanya també pretén atraure talent al territori i generar l'interès de les empreses per instal·lar-se al municipi.

Aprofitant que amb el context de pandèmia molta gent s'ha plantejat fer un canvi d'estil de vida i establir-se fora de les grans ciutats, l'Ajuntament de Cardona, amb la col·laboració de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona, ha ideat una campanya per atraure nous habitants. Per captar l'atenció dels possibles nous vilatans, ha creat una microsèrie on es mostren alguns casos reals de persones que han decidit emprendre un nou camí i establir-se a Cardona. Els vídeos fan un recorregut pel seu dia a dia i els protagonitzen des de joves a famílies, passant per empresaris.

L'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, destacava ahir durant la presentació de la campanya, celebrada al saló de sessions de l'Ajuntament, que ara el municipi, que té un envelliment molt alt i amb molts joves que marxen a viure a fora, «ofereix oportunitats, eines i recursos perquè persones de totes les edats puguin trobar un lloc per desenvolupar el seu projecte de vida».

Segons Estruch, «Cardona és un poble amb una gran qualitat de vida i que ofereix oportunitats de feina i habitatge». En aquest sentit, destaquen projectes com el nou espai coworking, els nous habitatges a la Colònia Arquers o la posada al mercat de més de 40 habitatges buits a través de l'Oficina Local d'Habitatge. En la mateixa línia, hi ha el projecte del nou polígon industrial i iniciatives per augmentar el parc d'habitatge públic i privat. D'altra banda, Estruch va destacar també com a al·licient afegit els programes de salut comunitària que desenvolupa la vila de la mà del cardiòleg Valentí Fusté «per fer de Cardona un poble saludable i sostenible».

Per captar l'atenció de nous habitants, s'ha elaborat un total de sis vídeos amb casos testimonials de nous residents a la zona que es penjaran, cada dimecres, al canal de YouTube de l'Ajuntament de Cardona. Les veus protagonistes d'aquesta microsèrie, que porta el nom de Una nova vida, són els cardonins Oriol Casanovas, Clara Simón, Xavi Jané, Anna Merino, Jennifer Palma i Matías Arrieta.

Ahir, coincidint amb la presentació de la campanya, ja es va estrenar el primer vídeo protagonitzat per l'enginyera cardonina Clara Simón. Després de viure fora de la vila des del 2012, durant un temps a Anglaterra i a París, fa un any i mig que ha tornat a establir-se a Cardona. Coincidint amb l'obertura de l'espai de coworking del municipi va decidir muntar-hi el seu despatx, de manera que pot «compaginar la feina i la vida al poble que m'ha vist créixer», explicava Simón.

A banda dels vídeos, el web municipal compta amb un nou apartat destinat a la campanya, on es pot consultar tota la informació i contactar amb l'equip tècnic que atendrà qualsevol petició o sol·licitud d'informació de persones interessades a través del correu unanovavida@cardona.cat o el telèfon 93 869 10 00.

L'increment de població és un dels cavalls de batalla del municipi bagenc, que ha viscut una dècada amb un descens poblacional constant, amb un pèrdua de 546 habitants del 2010 al 2019. Segons el darrer padró municipal (de l'1 de gener del 2020),Cardona té 4.639 habitants, 3 més l'anterior, un increment petit però molt significatiu ja que atura la tendència a la baixa.

Amb aquesta campanya la població espera cridar l'atenció de nous veïns ja que, segons l'alcalde, Cardona «sempre ha sigut una terra d'acollida, ens agrada fer comunitat i som un sol poble». Per tot plegat, el municipi «vol construir una nova etapa de creixement i que la gent pugui desenvolupar-hi els seus projectes de vida».

L'Ajuntament de Cardona té oberta fins al 3 de març la convocatòria per accedir a una caseta de l'antiga colònia minera Arquers, amb l'objectiu de facilitar l'accés a l'habitatge a un preu assequible. A finals de l'any passat ja es va fer una convocatòria i, en aquest cas, es destina a diversos col·lectius: joves de fins a 35 anys, persones amb baixos ingressos i famílies amb fills. La caseta de les colònies té un lloguer mensual d'entre 200 i 250 euros, i es té en compte el nivell de renda per tal de fer l'adjudicació, que es fa a través d'un sorteig públic. La presentació de sol·licituds es pot formalitzar fins dimecres de la setmana que ve a l'Oficina d'Habitatge de l'Ajuntament de Cardona, sempre amb cita prèvia trucant al telèfon 93 869 10 00.