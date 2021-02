Convoquen una concentració a Aguilar contra els projectes dels parcs eòlics

La plataforma Salvem Grevalosa, entitat constuïda en oposició als projectes que hi ha damunt la taula per fer dos parcs eòlics entre els municipis d'Aguilar de Segarra, Rajadell i Castellfollit el Boix, han convocat per a aquest dissabte una concentració de protesta. Serà a 3/4 de 5 a la plaça 1 d'Octubre d'Aguilar, a les portes de l'Ajuntament, ja que a les 5 hi ha convocada una reunió entre la multinacional que projecta les centrals i representants del consistori, que juntament amb els dels altres dos municipis ja s'han manifestat en contra. A la concentració es convoca veïns de tots els municipis del Bages

Tal i com ha anat informant aquest diari, es tracta de dos projectes per instal·lar un total de 17 aerogeneradors al territori, que es troben en la fase de consultes sobre la viabilitat de l'emplaçament, han generat una forta oposició al territori pel seu impacte mediambiental. Estan promoguts per la multinacional energètica alemanya RWE i per l'empresa catalana IGE Wind.

D'una banda, el Parc Eòlic Clarena estaria situat als termes municipals d'Aguilar de Segarra i de Castellfollit del Boix i englobaria la Serra de Clarena, la Serra del Soler, la Serra del Grauet, la Serra del Can Xinco i la Serra del Castell. El projecte contempla la instal·lació de 9 aerogeneradors de gran envergadura, amb una alçada de 115 metres i un diàmetre de 170 metres. En global, tindrien una potència de 40,5 MW. El Projecte Eòlic Colomer ocuparia els termes municipals de Rajadell, Aguilar de Segarra i Castellfollit del Boix. En aquest cas, es projecten 8 aerogeneradors amb una potència de 36 MW. Les dimensions dels aerogeneradors també són de 115 metres d'alçada i 170 metres de diàmetre.

A més, el projecte inclou la construcció d'una línia elèctrica fins a la central de Calders amb un traçat de 26 quilòmetres i que passaria per cinc municipis més.