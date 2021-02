Mor l'empresari sallentí Josep Planas als 84 anys

Ha mort l'empresari sallentí Josep Planas Riu, que havia estat propietari de l'empresa Don Jersey, Playvi i Oropunt, als anys 80 i 90. En el final de les seves empreses va generar importants endeutaments amb Hisenda, entre d'altres, i li va suposar haver de patir processos judicials i condemnes que en van dur, per un temps a la presó. Planas, conegut popularment amb el sobrenom de "El Masover", tenia 84 anys.

La gestió de l'empresa i del patrimoni propi el va dur a tenir molts problemes econòmics, però, en canvi, el seu tracte afable i desprès el va portar a col·laborar amb moltes entitats de la població, especialment relacionades amb l'esport. Va tenir molt vinculació amb el Club Tennis Taula, i amb el CE Sallent. Va ser un gran apassionat del futbol i va presidir l'entitat en dues etapes, del 1973 al 1976 i entre els anys 1981 i 1988.

Planes havia tingut els seus inicis empresarials en el sector del comerç, amb una botiga de roba al centre del poble. De la botiga va passar a l'empresa de punt i en alguns moments va arribar a ser entre les empreses del poble que més ocupació generaven. No només tenia el personal contractat directament, sinó que hi havia un negoci secundari en cases i petits tallers del poble que treballaven per a l'empresari. En els millors anys d'expansió dels seus negocis va ubicar la seva activitat a les antigues naus de Ca l'Arau, una tèxtil que havia tancat. A part, va tenir una cadena de més de 90 botigues a tot l'Estat.

El 30 de març del 2011, aquest diari publicava que Josep Planas, havia ingressat a la presó per les seves responsabilitats judicials com a propietari de la cadena Don Jersey. La sentència que li va suposar passar per les cel·les de Lledoners era del 2009. El frau a Hisenda al que Planas no va poder respondre era de 3.265.000 euros. Va tenir 5 penes de 9 mesos cadascuna.