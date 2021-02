«Navàs ha de reinventar tota la seva estructura educativa»

Alcalde de Navàs. Amb l'acord per integrar els dos centres concertats a la xarxa pública, el municipi encara el repte de definir un nou mapa educatiu que tindrà tota l'oferta d'ensenyament de caràcter públic

L'anunci que el Departament d'Educació, l'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada i l'Ajuntament havien signat un preacord per integrar els dos centres educatius concertats del poble (l'EDN i l'Escola Sant Josep) a la xarxa pública el curs 2022-2023 ha obert un intens debat entre les comunitats educatives sobre quin ha de ser l'encaix amb el centre públic del municipi (IE Sant Jordi) i com ha de quedar configurat el mapa educatiu. Ara, passat l'enrenou dels primers dies i amb la garantia que totes les veus hi seran representades, el poble encara el repte d'estructurar una oferta educativa, que serà tota pública.

Quin ha estat el procés fins arribar al preacord a tres bandes?

La demanda històrica de l'institut públic a Navàs és de tota la vida. Fa 10 anys es va aconseguir que el departament fes un institut escola amb barracons i ara el pas següent era eliminar-los i fer un edifici definitiu, i això és el que estàvem treballant amb diferents propostes d'ubicació. El juny del 2019 la Generalitat va aprovar un decret que facilita la incorporació de centres concertats al sistema públic i l'Escola Diocesana ho va sol·licitar el setembre. Nosaltres no en sabíem res i anàvem fent per l'altra part fins que l'abril ho van comunicar als serveis territorials, que ens van demanar si nosaltres com a Ajuntament ho vèiem interessant. Ens va semblar espectacular, perquè, a part de solucionar el tema dels barracons, recuperàvem una de les demandes, batxillerat i mòduls de formació públics.

I no ho han fet públic fins ara?

Amb la pandèmia va quedar tot parat i el departament no ho va reprendre fins al setembre per fer un estudi d'immobles i un esquema de professorat. El gener ens diuen que es pot tirar endavant i, a partir d'aquí, vam començar a fer reunions a tres bandes i va arribar un punt que semblava que la viabilitat de tot plegat era possible, i vam decidir fer-ho públic.

La comunitat educativa de l'escola pública i alguns partits han retret al govern d'ERC i la CUP la falta de transparència i diuen que s'han sentit enganyats.

No els hem enganyat, però s'ha dilatat més en el temps del que hauria passat amb una situació normal perquè d'abril a setembre no hi vam poder treballar. Ells, entre cometes, ens exigien que no diguéssim res fins que no hi hagués tancat l'acord econòmic, però tant nosaltres com els serveis territorials teníem pressa per comunicar que s'estava movent això, ja que al final remou tota l'estructura educativa del poble i Navàs ha de reinventar tota l'estructura i pactar propostes.

Per fer-ho han anunciat la creació d'una taula de planificació. En quin punt es troba?

Ara, d'una banda el departament i la propietat estan treballant el tema dels immobles i, d'altra banda, tot el tema de projecte i estructura educativa es treballa des dels serveis territorials, és una feina tècnica i és inspecció qui s'ha reunit amb les dues escoles de primària i secundària per marcar pautes per a aquest any que ve, sobretot pel tema de les preinscripcions. Aquestes primeres reunions seran l'embrió d'una futura comissió de treball tècnica per definir el projecte educatiu i els edificis.

És una gran operació amb un ventall ampli de possibilitats.

Sí, perquè aquí hi cap des d'una macroescola, que no s'aconsella perquè són edificis separats, fins a la solució que tenim ara, que són dos centres de primària, un de secundària, secundària amb una part d'institut escola... Hi ha molts pobles de la rodalia que tenen dues primàries públiques i s'ha d'estudiar si aquesta és la solució o no. Hi ha moltes possibilitats, tot està per fer i s'ha de treballar.

Un dels temes que més preocupa la comunitat educativa és l'encaix dels projectes educatius.

Ara el que s'ha de fer és mirar els dos projectes i aprofitar allò bo dels dos centres. Segur que totes les escoles tenen coses interessants. Jo tinc la confiança que quan posin sobre la taula els projectes, tanta diferència no hi haurà.

L'altre gran neguit és que es pugui mantenir el personal.

-En principi, no hi ha cap indicació que amb això hi hagi d'haver cap problema. A nosaltres si ens haguessin dit que sobraven 14 persones hauríem dit que no. Quan fan aquestes incorporacions, l'objectiu és no fer fora ningú .

Sembla que l'edifici de l'EDN, propietat del bisbat, podria acollir la secundària. Descarten, per tant, fer un institut nou?

Si això tira endavant no ens caldrà, però si optem per aquesta opció l'Ajuntament i les AMPA demanarem que sigui una solució definitiva, no un lloguer a curt ni a llarg termini, sinó de propietat.

Estan satisfets amb la foto final?

Sí, sobretot pel fet de recuperar batxillerat i mòduls. La formació pública cada cop va tenint més recursos en l'àmbit comarcal i més demanda en detriment de la concertada. D'aquesta manera, passarem a tenir tant els mòduls com el batxillerat amb l'estructura comarcal.

Després del rebombori inicial, la situació està reconduïda?

Aquestes tres setmanes han estat intenses per revertir aquest ambient i ens sembla que, de mica en mica, ho anem aconseguint. Ara la prioritat és que s'acabin de posar d'acord i a partir d'aquí ja puguem engegar tot això que ens anem imaginant. Al final, tothom veu clar que és una millora, que és molt interessant i que el projecte és molt bo per al poble i falta veure com hi acabem d'arribar. Però treballant segur que ens en sortim.