Els veïns d'Aguilar fan força contra els parcs eòlics

Aguilar de Segarra ha mostrat un no rotund a la construcció de dos parcs eòlics al Bages, que preveia la instal·lació de 17 aerogeneradors de gran envergadura projectats a les serralades d'Aguilar, Rajadell i Castellfollit del Boix. Més d'un centenar de persones amb pancartes («Així no! #SalvemGrevalosa»), cassolada, xiulets i crits de «fora, fora!» van rebre ahir a la tarda el representant de l'empresa catalana IGEWind que es va desplaçar fins a Aguilar de Segarra per reunir-se amb l'alcalde, regidors i quatre representants veïnals. El missatge que li van transmetre va ser clar: el poble rebutja el projecte pel seu impacte ambiental.

L'alcalde, Pere Aliaguilla, va aplaudir la «magnífica resposta», dels veïns d'Aguilar i d'altres pobles de la zona que es van concentrar davant de l'ajuntament per expressar el seu rebuig. També hi era present l'alcalde de Rajadell, Joan Carles Lluch. Van coincidir a destacar que «ens hem de fer sentir i seguir lluitant per impedir el projecte». Aligauilla va recordar que els aerogeneradors tindrien un fort impacte ambiental: «Per exemple se'n projecta un al Cogulló de Can Torra, punt emblemàtic de l'excursionisme a la comarca». I afegia: «Hem de salvar les valls». Un punt de vista que comparteix la plataforma Salvem la Grevalosa. Segons Ferran Martín, veí i membre de la plataforma, «no estem d'acord amb el projecte perquè venen amb l'etiqueta de productors d'energia verda i ens volen destrossar el territori, el paisatge natural verge que tenim». Per reclamar respecte al territori han fet un manifest que de moment han signat unes 500 persones i entitats.

Pere Aliaguilla va demanar ahir al Consell Comarcal un posicionament més contundent en contra del projecte: «El Consell rebutja la línia elèctrica que ha de connectar els parcs eòlics però no es pronuncia sobre els aerogeneradors». La línia aèria projectada travessaria el Bages d'oest a est des de la zona d'Aguilar de Segarra, Rajadell i Castellfollit fins arribar a Calders, on hi ha una subestació elèctrica, amb un traçat de 26 quilòmetres que passaria per cinc municipis més.

Els dos avantprojectes dels parcs eòlics, promoguts per la multinacional energètica alemanya RWE i per l'empresa catalana IGEWind, es troben en la fase de consultes sobre la viabilitat de l'emplaçament. En cas que la Generalitat ho considerés viable, el proper pas seria la redacció del projecte. Després de la reunió d'ahir però , l'Ajuntament d'Aguilar i la plataforma Salvem la Grevalosa, confien que el projecte no avanci: «L'enginyer representant d'IGEWind ha ens ha escoltat i s'ha compromès a recomanar que el projecte no tiri endavant». Així ho va anunciar l'alcalde, que també va voler deixar clar que «Aguilar és un poble que defensa l'energia verda, amb diversos projectes de plaques solars».