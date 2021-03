Adif inicia una prova a la línia del Bages per detectar despreniments a la xarxa ferroviària

Adif ha adjudicat el contracte per desenvolupar una prova pilot a la línia de tren Manresa-Terrassa que permetrà detectar el despreniment de roques a la infraestructura ferroviària. El contracte s'ha adjudicat a Indra Sistemas per un import de 421.421 euros. Es tracta d'una detecció basada en la tecnologia DAS (Distributed Acoustic Sensing) que permetrà identificar i capturar aquells esdeveniments associats a la caiguda de roques (i obstacles en general) al voltant de la via en una longitud de 60 quilòmetres de traçat ferroviari. Segons informa Adif, el projecte respon a la voluntat d'anticipar-se als despreniments de roques, agreujats si les condicions geològiques, atmosfèriques i morfològiques no són favorables.

La prova pilot forma part del projecte I+D+i Smanslope, que té com a objectiu final disposar d'un sistema operatiu que alerti del despreniment de roques a la infraestructura ferroviària. En concret, l'empresa adjudicatària s'encarregarà del subministrament, instal·lació i desinstal·lació del sistema, així com també la supervisió del funcionament durant dos anys. També haurà de fer informes del seu desenvolupament. En funció els resultats, Adif explica que analitzaran el seu ús a tota la xarxa ferroviària.

El projecte, informa Adif, respon a la necessitat d'abordar les situacions en què es poden produir moviments de vessants als talussos –consistents en roques o terra que es mouen pendent avall-, especialment si les condicions geològiques, atmosfèriques i morfològiques no són favorables. Per això, asseguren, és molt important comptar amb sistemes actius de control i detecció, "que permetin reaccionar amb antelació i prendre les accions necessàries de mitigació" d'aquests despreniments.

Adif assegura que ha treballat durant més d'una dècada amb la tecnologia DAS, que ara s'aplicarà a la prova pilot. Des del 2007 al 2010 es va dur a terme el projecte MIFFO (Monitorització de la Infraestructura mitjançant fibra òptica) i el 2014 es va iniciar el projecte SIMIT. Amb aquests dos projectes, Adif va concloure que era convenient fer servir sistemes posicionats a la infraestructura i no embarcats amb el material rodant.

La tecnologia DAS es basa en l'ocupació d'una o diverses fibres òptiques que es troben esteses al llarg del traçat ferroviari i que funcionen com a sensors. Segons Adif, el valor afegit d'aquest sistema és que només cal fer una petita intervenció als extrems de la fibra, que ja acostuma a estar instal·lada a la línia ferroviària. El sistema permet fer un monitoratge en temps real d'una gran longitud de la infraestructura, amb intervals d'uns 10 metres.