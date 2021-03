Un estudi valora que els olis del Bages tenen nivell internacional

L'oli d'oliva elaborat a la comarca del Bages reuneix les condicions per ser considerat un oli de categoria premium i té qualitats suficients per competir en concursos internacionals. Així ho considera un estudi de l'IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries) elaborat per encàrrec de la Taula de l'Oli del Bages, organisme que agrupa els productors del territori i que és liderada pel Consell Comarcal del Bages. El treball determina que, dels 12 olis analitzats, sis d'ells poden considerar-se olis prèmium, categoria on s'inscriuen els olis d'oliva verge extra de més alta qualitat. Tots els olis verge extra han obtingut una puntuació superior a 7 (amb una mitjana de 7,4) i una complexitat aromàtica superior a 4 (amb una mitjana de 5). L'estudi també indica quins d'aquests olis poden ser adequats per a concursos locals, nacionals i internacionals. L'estudi de l'IRTA ha servit per determinar quins són els criteris que identifiquen clarament les varietats d'oli d'oliva que es produeixen a la comarca del Bages i definir el potencial present i futur dels olis de la comarca. Així, la meitat dels olis analitzats s'han situat en la categoria d'olis prèmium, que acull aquells olis verge extra amb absència total de defectes i amb unes valoracions aromàtiques molt per sobre de la mitjana.

A banda, l'estudi ha classificat els olis de la comarca en quatre grans grups definits per les seves característiques varietals i agronòmiques. Es tracta d'un pas endavant per aconseguir un perfil propi dels olis del Bages amb un gran valor afegit que permeti aprofundir i promoure la feina que el grup de productors que integren la Taula de l'Oli està realitzant per tal de millorar, donar a conèixer i donar valor als olis de la comarca. Actualment, les més de dues-centes hectàrees dedicades a aquest cultiu produeixen anualment unes 250 tones d'olives, que, en la seva majoria, es destinen a la producció d'oli.

Les tres varietats que predominen a la comarca són, per ordre de superfície conreada, l'arbequina, la corbella i la verdal Manresa. Mentre que l'arbequina és la més plantada a Catalunya i té presència a gairebé totes les comarques, la corbella i la verdal de Manresa són més pròpies del Bages, i en els darrers anys hi ha hagut un interès de diferents productors per tal de recuperar-les.