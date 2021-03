Impulsen accions de conservació i promoció als municipis del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

La Diputació de Barcelona i el Patronat del Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central (Geoparc) han signat un acord per dur a terme accions conjuntes en l'àmbit de l'educació ambiental, la conservació del medi, la investigació i el desenvolupament econòmic dels nuclis i poblacions del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Les primeres línies de treball se centraran en l'àmbit de la geoconservació, concretament en la protecció de les codines de Montcau, com a hàbitat singular, a més de la intervenció al complex travertínic i les coves de Mura i les muntanyes russes de Sant Vicenç de Castellet.

En l'àmbit de la interpretació, els projectes conjunts giren a l'entorn dels llocs d'interès geològic dels cingles de l'Estoviada-Rocagiberta i els gresos de la riera de Sant Esteve, a Talamanca, la riera de Santa Magdalena al Pont de Vilomara, i l'itinerari del camí ral de Berga al seu pas per Talamanca.

En l'àmbit del geoturisme, es proposa participar en la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), l'actualització dels continguts de geologia de la web del Parc Natural i la presència a les respectives pàgines web i xarxes socials, a més de la restauració d'elements patrimonials com la teuleria de Trullars.

El Geoparc de la Catalunya Central reconegut per la Unesco, el formen 29 municipis del Bages, cinc municipis del Moianès, a més del municipi de Collbató, al Baix Llobregat, amb una superfície d'uns 1.250 km2 i una població de 190.000 habitants. D'acord amb les directrius se la Unesco, els Geoparcs són espais geològics i paisatges de rellevància internacional, que juntament amb la resta del seu patrimoni, s'hi implementen estratègies de promoció i desenvolupament sostenible innovadores i respectuoses amb la identitat del territori a través del geoturisme, amb ofertes turístiques que tenen en la geologia el seu principal motiu d'atracció.

La Diputació de Barcelona comparteix amb el Geoparc "l'objectiu de fomentar el desenvolupament econòmic sostenible del territori, vetllar per la conservació del patrimoni natural per a les generacions futures, fomentar l'ús públic i l'educació ambiental del patrimoni cultural i natural, apostar per la millora de la qualitat turística en l'àmbit territorial del Parc, lligada als seus recursos, tot plegat per gaudir, conèixer i preservar el medi natural".