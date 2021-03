Santpedor commemora el Dia de la dona amb un monòleg i una representació artística

Santpedor encetarà diumenge els actes del Dia de la Dona. La plaça Gran U d'octubre acollirà a les 12 del migdia la lectura del manifest institucional i, a continuació, el col·lectiu Santpedor Art i Creació portarà a terme una representació artística a la mateixa plaça. La periodista i humorista Ana Polo serà l'encarregada de tancar la jornada amb un monòleg feminista en clau d'humor. Les activitats estan previstes a l'aire lliure per complir amb totes les mesures de seguretat i no cal reserva prèvia.

El dilluns 8 de març, els alumnes de l'Institut d'Auro de Santpedor participaran al taller 'Educació sexual: trencant els mites d'Internet', amb Ariadna Gómez i Juli Palacios. Una proposta programada per l'Ajuntament i la Comissió de Coeducació de l'Institut dins els actes del Dia de la Dona. Des del dia 8 i durant tota la setmana es podrà veure a la Biblioteca Pare Ignasi Casanovas una exposició bibliogràfica sobre feminisme. Des del Lokal de la Vila, el Casal de Joves de Santpedor, s'han programat unes propostes en línia per reflexionar sobre el Dia de la Dona, que es podran fer a partir del 8 de març al web lokaldelavila.blogspot.com.

La regidora d'Igualtat, Núria Martínez Amat, explica que «la programació del dia de la dona vol posar de manifest les diferències que existeixen encara entre homes i dones i que cal reivindicar el 8 de març tot l'any». Des de l'Ajuntament es treballa amb el Pla d'Igualtat per anar fent accions que visibilitzin la dona i els seus drets. Entre les accions, s'ha programat una campanya destinada als comerços del poble, que properament podran fer una petita formació per acreditar-se com a espais segurs de violència masclista. També s'ha canviat a veu d'home el contestador de l'Ajuntament, una de les accions que contempla el pla d'Igualtat al considerar que els assistents de veu perpetuen el paper de la dona com a persona que t'assisteix servicialment.