La línia de Renfe del Bages posarà a prova un sistema de detecció de despreniments

La línia de Renfe del Bages posarà a prova un sistema per detectar el risc de despreniment de roques a la infraestructura ferroviària. Adif ha adjudicat el contracte per desenvolupar una prova pilot en el tram de Manresa a Terrassa, especialment sensible en aquesta problemàtica, per desenvolupar i testar aquest sistema de detecció, exportable posteriorment a la resta de la xarxa ferroviària.

En concret, el contracte s'ha adjudicat a Indra Sistemas per un import de 421.421 euros. Es tracta d'una detecció basada en la tecnologia coneguda com a DAS, que permetrà identificar i capturar aquells factors associats a la caiguda de roques i obstacles en general al voltant de la via en una longitud de 60 quilòmetres de traçat ferroviari. Aquest operatiu es basa en un sistema que utilitza cables de fibra òptica per proporcionar teledetecció distribuïda. És a dir, el cable de fibra òptica es converteix en l'element sensor i permet detectar senyals de tensió acústica a grans distàncies que determinen un perill.

Segons ha informat Adif, el projecte respon a la «voluntat d'anticipar-se als despreniments de roques, agreujats si les condicions geològiques, atmosfèriques i morfològiques no són favorables». La prova pilot té com a objectiu final disposar d'un sistema operatiu que alerti del despreniment de roques a la infraestructura ferroviària. En concret, l'empresa adjudicatària s'encarregarà del subministrament, instal·lació i desinstal·lació del sistema, i també la supervisió del funcionament durant dos anys. També haurà de fer informes del seu desenvolupament. En funció els resultats, Adif valorarà el seu ús a tota la xarxa ferroviària.

Adif també ha explicat que el projecte, pretén «abordar les situacions en què es poden produir moviments de vessants als talussos, especialment si les condicions geològiques, atmosfèriques i morfològiques no són favorables». Per això, assegura que «és molt important comptar amb sistemes actius de control i detecció que permetin reaccionar amb antelació i prendre les accions necessàries de mitigació» d'aquests despreniments.

Adif va fer fa una dècada dues proves de monitorització i va concloure que era convenient fer servir sistemes posicionats a la infraestructura i no embarcats amb el material rodant.

Cal recordar que en el tram on es posarà ara aquest sistema a prova s'hi van registrat dos accidents mortals en el lapse de tres mesos (a Vacarisses, el 20 de novembre del 2018, i a Castellgalí el 8 de febrer del 2019), el primer dels quals va estar causat, precisament pel despreniment d'un talús