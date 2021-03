Neix una plataforma opositora al macroparc solar projectat a Palà de Torroella

El projecte privat per fer un macroparc solar fotovoltaic a l'entorn del nucli de Palà de Torroella, en terme municipal de Navàs, ha motivat la creació d'una plataforma veïnal opositora, amb el nom de Salvem el Pla del Riols. De fet, en aquesta àrea hi ha dos projectes sobre la taula, tal i com ja ha anat informant Regió7, però el rebuig neix essencialment enfront el de més envergadura.

Segons han explicat els seus impulsors, Salvem el Pla del Riols és una plataforma veïnal de l'entorn de Palà de Torroella, Castelladral, Valls de Torroella i altres nuclis de l'àmbit del mig Cardener, «nascuda per defensar l'ecologisme, el model agrari de país, així com el patrimoni històric i el futur de la nostra comarca, vetllant per un entorn natural, paisatgístic i cultural que doten d'identitat a la seva terra». Per aquests motius, exposen que «ens oposem frontalment al macroprojecte del parc solar definit sota la denominació de 3 Tossals, que s'emplaça a l'espai popularment conegut com el pla del Riols, un paratge d'especial interès paisatgístic i patrimonial», on es preveu la instal·lació de 30.000 panells solars en una superfície de gairebé 31 hectàrees.

En un primer manifest que han elaborat, Salvem el Pla de Riols denuncia «el model de transició energètica que es vol imposar a Catalunya», afirmant que «som partidaris de les energies renovables sempre i quan siguin sostenibles, racionals, i consensuades amb els territoris». Reivindiquen una planificació «coherent per fer una transició energètica ordenada i en la que no es perdi la biodiversitat del territori». El col·lectiu considera que amb la legislació actual es permet «l'agressió mediambiental, paisatgística i patrimonial de la nostra comarca», afavorint l'especulació per part de grans corporacions.

En aquesta línia, la plataforma s'expressa partidària de «fomentar l'autoconsum sostenible on els centres de generació siguin a prop del lloc on es consumeix evitant pèrdues d'energia pel transport en línies d'alta tensió que creuen tot el territori». Així, aposten per «la sobirania energètica local, on les veïnes i veïns puguin tenir les seves petites instal·lacions fotovoltaiques particulars, comunitàries o cooperatives d'autoabastiment».

Els integrants de Salvem el Pla de Riols deixen clar que s'oposa a la implantació «d'aquests macrocamps solars en sòl agrícola ja que repercuteixen en el despoblament del món rural, posant en en risc l'establiment i la permanència de l'actual població i de les generacions futures».

La plataforma subratlla que el macroprojecte de 31 hectàrees «provocarà previsibles afectacions a l'economia local. Actualment hi han diferents projectes i negocis basats en l'ecoturisme i la producció agrària ecològica i aquesta central fotovoltaica limitarà la possibilitat de projectes futurs en aquest àmbit a part del fort impacte visual que generarà». Posen com a exemple que la Vall d'Hortons, on es proposa el parc, s'ha «revitalitzat» darrerament a partir de la recuperació del cultiu de l'oli d'oliva ecològic de la varietat corbella, exclusiva de la zona de Súria, Cardona i Navàs, així com l'apicultura, «que poden veure's amenaçats per aquesta iniciativa».

També sostenen que «topem amb un paratge de gran interès patrimonial» i arqueològic. Amb aquests arguments, Salvem el Pla de Riols afirma que no qüestiona que calgui fomentar les energies netes, «però caldrà buscar, amb consens, els espais adequats, per redirigir-los a zones urbanitzades com poden ser cobertes d'edificis públics i privats, instal·lacions esportives, empreses i polígons industrials i respectar la terra, el paisatge i també l'economia». La plataforma demana el suport dels Ajuntaments i el Consell Comarcal «per aturar aquest model especulatiu. Necessitem un posicionament ferm de quin model de comarca i de país volem».

La CUP de Navàs ja va manifestar fa un parell de setmanes, mitjançant un comunicat que va fer públic, la seva oposició als dos projectes de camps fotovoltaics que hi ha damunt la taula dins d'aquest terme municipal.