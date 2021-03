Sant Fruitós cedeix al CatSalut l'edifici de antiga biblioteca per construir el nou CAP

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha cedit al Servei Català de la Salut (CatSalut) l'edifici de l'antiga Biblioteca Municipal i el solar de 1.000 metres quadrats adjacent per a la construcció del nou Centre d'Assistència Primària (CAP) del municipi. Amb aquesta cessió, el CatSalut podrà iniciar el projecte de reforma i ampliació del nou ambulatori municipal que substituirà les actuals instal·lacions.

Concretament, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha cedit un edifici de dues plantes de 500 metres quadrats útils i un terreny de 999 metres quadrats del costat de l'edifici. El projecte del nou CAP consistirà en la reforma de l'edifici existent i la construcció d'una ampliació per tal de poder encabir tots els serveis en un mateix equipament. Aquest nou equipament, es trobarà situat al carrer Jacint Verdaguer, al nucli del municipi i al costat de la residència per a la gent gran El Lledoner.

El CatSalut va emetre a final del 2017 un informe tècnic favorable per poder ubicar el nou Centre d'Assistència Primària (CAP) de Sant Fruitós de Bages a l'antiga biblioteca municipal. El departament de Salut de la Generalitat va considerar idoni aquest espai de 1.000 metres quadrats i ara l'Ajuntament de Sant Fruitós ha fet la cessió del solar i de l'edifici per tal de poder redactar el projecte de reforma i ampliació.

El consistori fruitosenc va proposar, en el seu dia, aquest espai al departament de Salut perquè el considerava idoni per ubicar-hi el nou ambulatori perquè es troba al nucli del municipi i és just al costat de la residència per a la gent gran i l'esplai d'avis. Les instal·lacions de l'antiga biblioteca han funcionat fins ara com a CAP de pediatria i de vestidors de la Policia Local.

Amb el nou centre d'assistència primària el municipi podrà unificar tots els serveis en un únic espai, ja que actualment s'ofereixen en dos edificis separats. D'una banda, les especialitats de medicina general i infermeria es presten en un espai de l'avinguda de Bertrand i Serra, i els serveis de pediatria, llevadora i treballadora social, en aquest edifici de l'antiga biblioteca, al carrer de Jacint Verdaguer.