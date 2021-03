Sant Fruitós multiplica per quatre els nous casos de covid en set dies

L'àrea bàsica de Salut que engloba els municipis de Sant Fruitós i Navarcles és, a dia d'avui, la que pateix una situació epidemiològica més complicada al Bages, amb 57 nous positius de covid-19 detectats en els darrers 7 dies. Aquesta xifra és quatre vegades superior a la dels set dies anteriors, quan es van reportar 13 casos.

El número de grups escolars confinats confirma la propagació del virus a Sant Fruitós. A l'Institut Gerbert d'Aurillac hi ha, segons la Generalitat, 215 alumnes de 8 grups aïllats a casa per la detecció de 25 positius en els darrers 10 dies al centre. També hi ha confinats 1 grup de l'escola Paidos; 1 grup del col·legi Pla del Puig, 1 grup del centre Monsenyor Gibert i 1 de la llar d'infants Les Oliveres. En total: 301 persones en quarantena. A Navarcles, no figura cap centre educatiu afectat al web d'Educació.

El risc de rebrot fruitosenc és aquest dimarts de 2.129 punts i el navarclí, de 273. A Manresa, la dada és de 269, mentre que el global de la comarca és de 264. Quant a la velocitat de contagi, és de 3,67 a Sant Fruitós. És a dir, cada malalt de coronavirus està transmetent la malaltia gairebé a 4 persones més. A Navarcles la taxa és de 2 i a Manresa, d'1.14. La xifra de tot el Bages és d'1,22.

A la capital comarcal, el virus avança lleugerament, amb 109 nous positius detectats en els últims 7 dies, pels 86 del període anterior. Per zones, l'increment més rellevant és el de l'àrea bàsica de la Manresa 2 - Plaça Catalunya, que passa de 24 a 34; seguit pel de l'àrea de Manresa 4 - Sagrada Família (de 25 a 34); i Manresa 3 – Les Bases (de 16 a 20). L'àrea Manresa 1- Barri Antic es manté en la mateixa xifra de fa una setmana, 21 nous casos en 7 dies.

També dins de l'Àrea de Gestió assistencial Bages i Solsonès (i que també inclou el Moianès), l'àrea bàsica de Moià té una tendència epidemiològica rellevant a l'alça, amb 25 casos en els darrers 7 dies, pels 17 casos detectats la setmana anterior. Per contra, el virus recula a les àrees bàsiques de Sallent, Artés, Cardona i Solsonès.