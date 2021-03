Augment de casos de covid a Sant Fruitós: l'Ajuntament denuncia «comportaments irresponsables» i aplaça activitats

L'Ajuntament de Sant Fruitós ha detectat "comportaments irresponsables per part d'algunes persones" al municipi durant els darrers dies i considera que "s'està abaixant la guàrdia", dues premisses que poden haver contribuït de manera rellevant a l'augment de casos de coronavirus al municipi. En els darrers set dies se n'han reportat 62 de nous, segons el Departament de Salut, mentre que a Manresa, per exemple, en el mateix període se n'han diagnosticat 103.

En un intent de frenar l'expansió del virus al poble, el consistori ha decidit aplaçar tots els actes presencials que havia programat durant la primera quinzena de març. Això afecta a l'espectacle "Paraula de dona", l'acte institucional del Dia de la Dona, la pintada del mural de la campanya "Carrers lliures de por" i l'espectacle "Íntimament Llach". Quant a la taula rodona "Gènere i esport" programada pel dia 8 de març es realitzarà en línia tal com estava previst. "La resta d'actes es reprogramaran en la mesura que sigui possible i en funció de l'evolució de les dades al municipi", explica l'Ajuntament en un comunicat.

Ahir, dimarts, l'alcaldessa, Àdria Mazcuñán, va emetre un ban recordant a la ciutadania l'obligatorietat de l'ús de la mascareta, el manteniment de la distància i la prohibició de trobades de grups de més de sis persones a la via pública. En l'escrit, la cap de l'equip de govern local demana prudència i responsabilitat davant una situació "que continua sent molt greu" i davant la qual "cal extremar al màxim possible les precaucions".

"De manera massa freqüent en els darrers dies hem vist situacions que posen en evidència que s'està abaixant la guàrdia per part d'algunes persones si això no ens ho podem permetre. Un comportament incívic posa en perill no només la pròpia integritat física sinó també la de la família, companys i companyes i, especialment, les persones més vulnerables", rebla la republicana.

El risc de rebrot, l'índex de referència per saber en quina situació es troba un municipi, és aquest dimecres de 2.281 punts a Sant Fruitós, 152 més que ahir. La velocitat de contagi (Rt) és de 3,64 (cada malalt de covid està transmetent la malaltia a gairebé 4 persones més). Al Bages, el risc de rebror és avui de 314 punts i l'Rt, d'1,34.