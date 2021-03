La Catalunya Central centra en la coresponsabilitat de tasques a casa la campanya del 8-M

La delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, i la presidenta de l'Institut Català de les Dones (ICD), Laura Martínez, han presentat aquest dimecres al matí a Manresa la campanya commemorativa del Dia Internacional de les Dones: Dones i homes, corresponsables! #Som8deMarç #SomCorresponsables.

La delegada ha afirmat que "aquesta pandèmia en el moment que s'ha parat tot el món laboral ha posat de relleu la diferència entre homes i dones. Les dones no renuncien a estar en altres àmbits importants per a les persones i llavors això comporta una doble presencia. Jornades maratonianes perquè les hores han de sortir d algun lloc. Les dones tenim menys temps lliure. Això suposa menys salut, menys oportunitats laborals. S'ha evidencia que dones i homes tenim una situació discriminatòria de base".

Camps també ha posat de manifest que "les persones que han aguantat el país en confinament son dones. Son tasques que ens aguanten perquè son essencials i tenen un valor social incalculable però que cal que comencem a calcular. La pandèmia ha posat de manifest la necessitat de replantejament de com ens hem de reorganitzar com a societat. Aprofitem la pandèmia per a què la corresponsabilitat vagi més enllà del pacte entre dones i homes i hi impliquem també les institucions".

Seguidament, la presidenta de l'ICD ha manifestat en el mateix sentit que "aquest 8 de març és especialment complex. La pandèmia de la Covid-19 ha posat de manifest el que ja sabíem, que les dones són les que sostenen la vida. La crisi actual ha remarcat, de forma notable, les injustícies que estructuren la nostra societat; les discriminacions que conformen els nostres sistemes de vida".

Per mostrar aquesta realitat, Martínez ha presentat dades del Dossier estadístic "Dones a Catalunya 2021" que ha realitzat l'Observatori de la Igualtat de Gènere (OIG) i ha subratllat que "el 92,53% les excedències per cura de filles i fills i el 79,06% d'excedències per cura de familiars, van ser demanades per dones. Les dones representen el 88,9% del total de persones que manifesten que el motiu de preferència de la jornada parcial és per la cura de fills i filles i les dones també representen el 86,70% de les persones que manifesten que el principal motiu és tenir cura de persones malaltes o dependents".

Finalment ha recordat que "durant el confinament es van agreujar manifestament les situacions de violència masclista com a conseqüència de la convivència obligada i continuada de les dones amb els seus agressors. Gairebé es van doblar les trucades mitjanes setmanals a la línia 900 900 120 al llarg dels mesos de març a juliol, de confinament i desescalada. Pel que fa a la Catalunya Central, el nombre de trucades rebudes al 2019 va ser de 362, enfront a les 456 del 2020. És a dir 26% més de trucades durant el 2020. També destacar que els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones de la Catalunya Central, que són de titularitat municipal i comarcal van atendre un total de 861 dones i van realitzar 4136 atencions".

La presidenta de l'ICD també ha recordat les causes d'aquestes discriminacions: l'educació sexista, els privilegis patriarcals dels homes pel que fa al gaudiment del temps d'oci o al fet de ser cuidats per altres, els missatges que penalitzen els homes que se surten dels models de masculinitat tradicional, la invisibilitat mediàtica dels homes que son corresponsables, la invisibilitat i manca de reconeixement social de les tasques de cura i domèstiques respecte el treball productiu de l'àmbit públic, i el baix suport del sistema productiu a la corresponsabilitat.

Des de l'ICD es remarca que els homes corresponsables guanyen en autonomia, autoestima, en salut, milloren les relacions afectives i la complicitat amb les persones del nucli familiar.

Video de sensibilització

El vídeo de la campanya està protagonitzat per un home netejant vidres que reivindica superar les dades que mostren que encara avui dia els homes dediquen a les tasques domèstiques la meitat del temps que les dones, només fan un terç de les cures a persones i agafen el 7% de les excedències per cura d'infants.

El cartell és un bodegó d'objectes que visiblitzen les feines d'organització, planificació i execució de feines bàsiques sense les quals no se sostindria la vida: des de l'organització de la vida diària dels membres de la llar i l'economia quotidiana, passant per la cura d'infants, cura de gent gran, cura de persones malaltes, a la neteja i les feines de manteniment de la llar.

Corresponsabilitat és la distribució equilibrada de les feines domèstiques i de les responsabilitats familiars, tals com la seva organització, cura, educació i afecte vers les persones dependents de la llar, amb la finalitat de repartir els usos del temps de dones i homes d'una manera justa i equitativa.

Per aconseguir la corresponsabilitat és necessària una negociació/pacte entre totes les persones d'una unitat per pactar qui farà les diferents feines domèstiques i de cura.

És important que hi hagi un repartiment equitatiu de les responsabilitats i dels beneficis que comporten. No es tracta d'ajudar o col·laborar, sinó que totes les persones que conviuen han de ser responsables i