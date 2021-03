El Consell Comarcal centra la campanya del 8 de març en l'àmbit de l'esport

«Més esport, menys límits» és el lema de la campanya de sensibilització de la jornada del 8 de març que proposa aquest any el Consell Comarcal del Bages. En el marc del Dia de la Dona, l'àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat planteja trencar els estereotips i les discriminacions que pateixen les dones en l'àmbit de l'esport.

La campanya tindrà continuïtat fins als mesos d'estiu per aconseguir una major visibilitat de l'esport femení, apoderar les dones a practicar qualsevol tipus d'esport independentment de l'edat, el color de la seva pell o la condició física. De fet, les accions ja han començat durant les darreres setmanes amb el seminari Educació física i gènere que s'adreça al professorat de primària i secundària del territori.

La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán Claret, ha explicat a la roda de premsa de presentació de la campanya que «la situació de pandèmia ha limitat l'accés de les dones a la pràctica esportiva i per això cal seguir treballant en l'àmbit de la sensibilització». Ha afegit que «és un gran interrogant saber què passarà quan es pugui recuperar la normalitat, però la previsió és que hi hagi un descens en la pràctica esportiva per part de les dones».



Campanya transversal

La campanya és transversal i vol arribar a les persones que fan esport, als membres dels clubs esportius, als professionals tècnics dels ajuntament i als responsables polítics de la comarca perquè facin el pas per acabar amb els estereotips i les discriminacions i ajudin a identificar, prevenir i actuar a favor de la creació d'espais segurs i es fomenti que totes les persones puguin fer l'esport que vulguin. La campanya tindrà continuïtat fins a l'estiu i s'elaboraran cartells i materials de difusió específics que es posaran a disposició de tots els ajuntaments de la comarca i que s'adreçaran als diferents agents del món de l'esport al territori. El cartell promocional té el lema «Més esport, menys límits» i recull imatges de diferents dones fent tot tipus de pràctiques esportives.

La formació iniciada aquest passat mes de febrer als mestres i professors d'activitat física i esport els dona eines per identificar, prevenir i actuar a favor d'espais segurs i educar per trencar estereotips i agressions. En l'actualitat, no existeixen prohibicions explícites en l'accés a l'esport per part de les dones, però es continua detectant un biaix en la pràctica esportiva. Les dones practiquen menys esport que els homes i existeix encara una discriminació en la pràctica esportiva que cal tractar per avançar cap a una societat igualitària. La campanya vol ajudar a avançar en aquest sentit i corregir els desequilibris existents entre homes i dones a l'àmbit de l'activitat física.