La corresponsabilitat a la llar és l'eix de la campanya del 8-M a la Catalunya Central

Durant el període de confinament domiciliari, entre març i juny, a Catalunya les dones van manifestar que gairebé en el 60% van ser les responsables úniques i exclusives de les tasques domèstiques. «I això passava en un moment en que aquestes tasques havien augmentat, perquè hi havia convivència permanent a les llars» i en que les ocupacions de les dones en les tasques de primera línia «era absolutament majoritari: 64% del personal en venda de productes bàsics, el 86% del personal de neteja, el 80% del personal de serveis socials, el 84% del personal e residència i el 70% del personal sanitari i farmacèutic». Són algunes de les dades que ahir va posar damunt la taula la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez, en la presentació de la campanya que la delegació de la Catalunya Central portarà a terme en la commemoració del Dia Internacional de les Dones (8 de març) i que vol posar l'accent en la corresponsabilitat en les feines de la llar i atenció a les persones que formen el nucli familiar.

La presentació la van fer conjuntament Laura Martínez i la delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, que va posar en relleu que la pandèmia, «en el moment que s'ha parat tot el món laboral, ha posat de relleu la diferència entre homes i dones. Les dones no renuncien a estar en altres àmbits importants per a les persones i llavors això comporta una doble presencia. Jornades maratonianes perquè les hores han de sortir d'algun lloc. Les dones tenim menys temps lliure. Això suposa menys salut, menys oportunitats laborals. S'ha evidencia que dones i homes tenim una situació discriminatòria de base».

Camps també va posar de manifest que «les persones que han aguantat el país en confinament son dones. Son tasques que ens aguanten perquè son essencials i tenen un valor social incalculable però que cal que comencem a calcular».

Aprofundint en aquesta línia, la presidenta de l'ICD va subratllar que aquest 8 de març «és especialment complex. La pandèmia ha posat de manifest el que ja sabíem, que les dones són les que sostenen la vida. La crisi actual ha remarcat, de forma notable, les injustícies que estructuren la nostra societat; les discriminacions que conformen els nostres sistemes de vida».

Per il·lustrar aquesta realitat, Martínez va detallar altres dades del dossier estadístic «Dones a Catalunya 2021» que ha realitzat l'Observatori de la Igualtat de Gènere, en subratllava que «el 92,53% les excedències per cura de filles i fills i el 79,06% d'excedències per cura de familiars, van ser demanades per dones. Les dones representen el 88,9% del total de persones que manifesten que el motiu de preferència de la jornada parcial és per la cura de fills i filles i les dones també representen el 86,70% de les persones que manifesten que el principal motiu és tenir cura de persones malaltes o dependents».

La campanya que s'impulsa porta per lema «Dones i homes, corresponsables!» i compta amb un vídeo que la difondrà a través de les xarxes socials protagonitzat per un home netejant vidres que reivindica superar les dades que mostren que encara avui dia els homes dediquen a les tasques domèstiques la meitat del temps que les dones, només fan un terç de les cures a persones i agafen el 7% de les excedències per cura d'infants.

El cartell és un bodegó d'objectes que visiblitzen les feines d'organització, planificació i execució de feines bàsiques sense les quals no se sostindria la vida: des de l'organització de la vida diària dels membres de la llar i l'economia quotidiana, passant per la cura d'infants, cura de gent gran, cura de persones malaltes, a la neteja i les feines de manteniment de la llar.

Més trucades per violència

La presidenta de l'Institut Català de les Dones també va incidir en el fet que durant el confinament es van «agreujar» les situacions de violència masclista com a conseqüència de la convivència obligada i continuada de les dones amb els seus agressors. I hi va posar dades generals (a Catalunya es van duplicar les trucades mitjanes setmanals al telèfon contra la violència masclista), i territorials, ja que a la Catalunya Central el nombre de trucades rebudes al 2019 va ser de 362, enfront a les 456 del 2020. És a dir 26% més de trucades l'any passat. També va estacar que els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones de la Catalunya Central, que són de titularitat municipal i comarcal van atendre un total de 861 dones i van realitzar 4.136 atencions.

«Més esport, menys límits» és el lema de la campanya de sensibilització de la jornada del 8 de març que proposa aquest any el Consell Comarcal del Bages. En el marc del Dia de la Dona, l'àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat planteja trencar els estereotips i les discriminacions que pateixen les dones en l'àmbit de l'esport.

La campanya tindrà continuïtat fins als mesos d'estiu per aconseguir una major visibilitat de l'esport femení, apoderar les dones a practicar qualsevol tipus d'esport independentment de l'edat, el color de la seva pell o la condició física. De fet, les accions ja han començat durant les darreres setmanes amb el seminari Educació física i gènere que s'adreça al professorat de primària i secundària del territori.

La consellera de l'Àrea de Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d'Igualtat del Consell Comarcal del Bages, Àdria Mazcuñán Claret, va explicar ahir en presentació de la campanya, en la qual va participar també la presidenta del Consell, Estefania Torrente, que «la situació de pandèmia ha limitat l'accés de les dones a la pràctica esportiva i per això cal seguir treballant en l'àmbit de la sensibilització». Va afegir que «és un gran interrogant saber què passarà quan es pugui recuperar la normalitat, però la previsió és que hi hagi un descens en la pràctica esportiva per part de les dones».

La campanya és transversal i vol arribar a les persones que fan esport, als membres dels clubs esportius, als professionals tècnics dels ajuntaments i als responsables polítics de la comarca perquè facin el pas per acabar amb els estereotips i les discriminacions i ajudin a identificar, prevenir i actuar a favor de la creació d'espais segurs i es fomenti que totes les persones puguin fer l'esport que vulguin.

La campanya tindrà continuïtat fins a l'estiu i s'elaboraran cartells i materials de difusió específics que es posaran a disposició de tots els ajuntaments de la comarca i que s'adreçaran als diferents agents del món de l'esport al territori. El cartell promocional té el lema «Més esport, menys límits» i recull imatges de diferents dones fent tot tipus de pràctiques esportives.

La formació iniciada aquest passat mes de febrer als mestres i professors d'activitat física i esport els dona eines per identificar, prevenir i actuar a favor d'espais segurs i educar per trencar estereotips i agressions. En l'actualitat, segons destaquen des del Consell, no existeixen prohibicions explícites en l'accés a l'esport per part de les dones, però hi ha encara una discriminació que cal tractar per avançar cap a una societat igualitària. La campanya vol ajudar a avançar en aquest sentit i corregir els desequilibris existents entre homes i dones a l'àmbit de l'activitat física.