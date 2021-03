Els equips d'atenció primària es mobilitzen per fer arribar la vacuna al món rural

La complexitat en l'administració de les vacunes creix quan aquestes s'han d'administrar a persones d'edat avançada i amb problemes de mobilitat que viuen en un entorn rural. És per això que els equips d'atenció primària han d'anar adaptant la vacunació a les diferents situacions i realitats. Una de les més complexes és la de fer arribar la vacuna al món rural. Per aquest motiu, s'aprofita el desplaçament a una masia per convocar diferents persones i, d'aquesta manera, optimitzar esforços i dosis.

Un exemple l'han protagonitzat aquest dijous les professionals de l'EAP d'Artés que s'han desplaçat fins a la masia Casa Torras de Sant Feliu Sasserra per poder vacunar a Concepció Capdevila, de 93 anys, que els problemes de mobilitat li impedeixen desplaçar-se, i els seus cuidadors. Per poder aprofitar les dosis de la vacuna i evitar haver-la de moure han convocat a la mateixa masia altres persones depenents o majors de 80 anys de l'entorn i els seus familiars o cuidadors, que sí que podien moure's amb vehicle des del qual els han administrat la vacuna Pfizer, sense necessitat de sortir del cotxe, amb l'anomenat sistema vac-auto.

En total, han vacunat a 12 persones, entre depenents i familiars o cuidadors. A banda de Concepció Capdevila, també han rebut la vacuna el seu fill, la seva jove i els seu cunyat, que tots tres resideixen a la mateixa casa. Un cop obert el vial i preparada la vacuna també s'ha administrat a les persones que s'esperaven a l'interior dels seus vehicles, aparcats a l'exterior de la masia. D'aquí a 21 dies repetiran el procés per rebre la segona dosi.

Els equips d'Atenció Primària de l'ICS a la Catalunya Central estan acabant la vacunació als pacients més vulnerables, un col·lectiu que no sempre té una mobilitat fàcil. Per això, els equips es desplacen al domicili, als centres de dia, als espais municipals o que s'hagi ideat la vacunació des dels vehicles. La iniciativa està dirigida a aquelles persones (sobretot els grans depenents de grau III, II i I o els majors de 80 anys) que no tenen fàcil arribar als espais habilitats per la vacunació però, en canvi, sí que poden pujar al cotxe. Cada realitat els obliga a adaptar un procés que acaba sent a la carta com el que aquest dijous s'han viscut a Sant Feliu Sasserra.