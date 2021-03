El gimnàs de l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós s'endarrereix per deficiències en el projecte

Les obres per construir el gimnàs i els vestidors de la nova escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages, que alhora funcionarà com a segona pista esportiva coberta del municipi, hauran d'esperar ja que, segons ha informat l'equip de govern (ERC, Junts i PSC) "s'han rebut informes desfavorables respecte al projecte presentat".

L'executiu local ha concretat que el consistori va presentar als diferents organismes competents en aquesta matèria el projecte fet per l'empresa redactora per tal que es donés el vistiplau per poder iniciar els tràmits de licitació de l'obra de construcció, però que un cop analitzat, "el consistori ha rebut informes desfavorables de la Regió d'Emergències Centre i de la Secretaria General de l'Esport, on s'informa d'algunes deficiències que caldrà esmenar per tal de poder executar l'obra".

Concretament, segons detalla, des de la Regió d'Emergències "s'alerta d'algunes deficiències pel que fa a matèria de prevenció d'incendis, en cas que l'equipament fos utilitzat per a usos no esportius en determinades ocasions", i des de la Secretaria General de l'Esport "també s'alerta que no es compleix amb totes les característiques tècniques necessàries que ha de tenir una instal·lació d'aquest tipus".

L'equip de govern assegura que "ja s'està treballant" per tal que es modifiqui el projecte presentat inicialment i s'esmenin totes les deficiències "per tal de poder desencallar el projecte i iniciar les obres tan bon punt sigui possible".

També exposa que ja s'han mantingut trobades tant amb l'equip directiu de l'escola Pla del Puig com amb representants de l'ASFE per tal de mantenir-los informats sobre l'evolució del projecte i també amb el departament d'Ensenyament per tal de fer-los coneixedors d'aquesta qüestió.



A més, puntualitza que l'endarreriment de les obres de construcció d'aquest nou equipament "no afectarà l'evolució de les obres de la nova escola Pla del Puig. La previsió, segons el Departament d'Ensenyament és que les obres de construcció de l'escola s'iniciïn aquesta primavera i s'executin en 14 mesos".