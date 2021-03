El conseller d'Educació posa l'escola d'Avinyó com a exemple de transformació

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha inaugurat aquest divendres els nous espais de secundària de l'Institut Escola Barnola d'Avinyó, que l'any passat va incorporar els estudis d'ESO. Durant l'acte, Bargalló ha defensat el model d'institut escola pel qual el departament ha fet una important aposta i n'ha destacat «la funció de reequilibri territorial» que suposa en municipis petits com és el cas d'Avinyó i la «transformació educativa» que implica, de la qual considera que el centre n'és un exemple.

Avinyó ha culminat amb la inauguració oficial del nou edifici que acull els estudis de secundària de l'IE Barnola una llarga reivindicació de la comunitat educativa. Per l'alcalde d'Avinyó, Eudald Vilaseca, la inauguració de les noves dependències «marca una fita important en la història de l'IE Barnola», que ha vist feta realitat la demanda històrica de tenir un institut escola. Vilaseca també ha destacat els «beneficis socials» i «l'enriquiment» que comportarà per al municipi que els alumnes puguin cursar tota l'etapa educativa obligatòria sense necessitat de marxar del poble.

Per la seva banda, el director de l'IE Barnola, Ricard López, ha posat en valor el projecte del centre «que posa l'alumne al centre de l'educació» i ha destacat que es tracta d'una escola «amb identitat pròpia», que se singularitza pel treball amb la comunitat i l'entorn i que té projectes pioners com el marc horari que aplica o la prova pilot de patis lectius que lidera.

Al seu torn el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que ha impulsat la creació de 85 instituts escola en els darrers 3 anys, l'ha definit com «un molt bon model» que «sacseja el sistema». Ha dit també que en un entorn com el d'Avinyó també té «una funció d'equilibri territorial» i ha posat el centre bagenc com un exemple de transformació per aspectes com la participació en grups i xarxes d'innovació, la utilització del pati o la construcció de l'horari.

L'acte ha comptat amb la intervenció de les alumnes de secundària Etna Crespiera i Avril Conesa, que han destacat el fet de poder quedar-se al poble a fer l'ESO, la participació de l'alumnat en el disseny de les aules del nou edifici i la metodologia innovadora del centre, que ara té continuïtat a la secundària.

El nou equipament inclou aules per l'alumnat, un laboratori i espais pel professorat i s'ha construït amb mòduls prefabricats compactes al pati del centre. Actualment, té una quarantena d'alumnes de primer i segon d'ESO.