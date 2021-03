Educació encarrila la construcció del nou edifici escolar de Sant Fruitós

L'escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages podrà disposar del nou edifici a final del curs que ve o, més probablement, ja de cara al començament del curs 2022-2023, substituint les actuals instal·lacions en barracons que el centre ocupa des que es va posar en marxa.

Aquesta setmana la Generalitat ja n'ha adjudicat les obres un import de 3,4 milions d'euros a l'empresa constructora, amb l'objectiu que els treballs es puguin iniciar aquesta primavera, i tenen un termini d'execució de 14 mesos.

Els treballs que ara s'han adjudicat inclouen la construcció d'un edifici per a l'escola en un solar a tocar dels actuals mòduls prefabricats, d'una línia educativa. El conjunt de l'obra preveu completar l'edifici amb una part adjacent també de nova construcció i amb accés directe des de l'escola destinada a pavelló i gimnàs, que disposarà de la seva pròpia pista esportiva i d'un espai d'escenari per a representacions (vegeu desglossat).

El projecte de la futura escola preveu un edifici amb una part només amb planta baixa i una altra part amb primer pis. La planta baixa concentrarà l'àrea de parvulari, amb tres aules i serveis, i també hi haurà administració i direcció, diversos despatxos i seminaris, la sala de l'AMPA, la biblioteca, aules de laboratori i psicomotricitat, i la cuina i el menjador. Al primer pis s'hi ubicaran els sis cursos de primària, i també hi haurà sales polivalents, seminaris i serveis.

La construcció de la nova escola ha anat lligada a la urbanització de l'entorn, amb l'obertura d'un vial que donarà accés tant a la futura nova escola com al nou pavelló. Es tracta d'un carrer de 8 metres d'amplada perpendicular al Camí de les Brucardes, entre l'espai de l'actual pavelló i les cargoleres de la nova àrea amb els edificis de l'escola i el segon pavelló, i enllaçarant amb l'avinguda de Sant Joan. Un carrer pacificat que permetrà el pas de vehicles però no es distingirà entre la calçada i la vorera i es donarà prioritat als vianants.

Les obres per construir el gimnàs i els vestidors de la nova escola Pla del Puig de Sant Fruitós de Bages, que alhora funcionarà com a segona pista esportiva coberta del municipi, hauran d'esperar ja que, segons ha informat l'equip de govern (ERC, Junts i PSC) «s'han rebut informes desfavorables respecte al projecte presentat».

L'executiu local ha concretat que el consistori va presentar als diferents organismes competents en aquesta matèria el projecte fet per l'empresa redactora per tal que es donés el vistiplau per poder iniciar els tràmits de licitació de l'obra de construcció, però que un cop analitzat, «el consistori ha rebut informes desfavorables de la Regió d'Emergències Centre i de la Secretaria General de l'Esport, on s'informa d'algunes deficiències que caldrà esmenar per tal de poder executar l'obra».

Concretament, segons detalla, des de la Regió d'Emergències «s'alerta d'algunes deficiències pel que fa a matèria de prevenció d'incendis, en cas que l'equipament fos utilitzat per a usos no esportius en determinades ocasions», i des de la Secretaria General de l'Esport «també s'alerta que no es compleix amb totes les característiques tècniques necessàries que ha de tenir una instal·lació d'aquest tipus».

L'equip de govern assegura que «ja s'està treballant» per tal que es modifiqui el projecte presentat inicialment i s'esmenin totes les deficiències «per tal de poder desencallar el projecte i iniciar les obres tan bon punt sigui possible». Tanmateix, puntualitza que l'endarreriment de les obres de construcció d'aquest nou equipament «no afectarà l'evolució de les obres de la nova escola Pla del Puig».