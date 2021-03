Artés torna a tocar quarts i hores

Mossèn Florenci Gras, rector de la parròquia d'Artés, a dalt del campanar de l'església de Santa Maria on hi ha el rellotge

El campanar d'Artés ja toca quarts i hores. Després d'un temps en silenci, les tres campanes de l'església de Santa Maria ja ressonen de nou al bell mig del municipi. La parròquia ha renovat el mecanisme que fa funcionar el rellotge i les campanes, que s'havia anat deteriorant fins al punt que havia deixat de tocar. Des de la setmana passada, el campanar ha recuperat la seva funció i ja torna a marcar els quarts i les hores, les misses i els tocs característics de festes i enterraments.

Feia un parell de mesos que el campanar d'Artés havia perdut el seu toc característic. El rector de la parròquia, mossèn Florenci Gras, explica que «les dues petites van deixar de tocar aL principi d'any i la grossa abans de Nadal». Es mostra satisfet de la recuperació del toc perquè assegura que «el campanar marca la vida d'un poble» i «la seva funció és tocar». En destaca el vessant informatiu,sobretot als pobles, ja que, per exemple, amb el toc de difunts «t'assabentes que s'ha mort algú». Les campanes, però, no sonen entre les 10 de la nit i les 8 del matí, per no causar molèsties als veïns més pròxims a l'església.

Gras va arribar a la parròquia d'Artés el setembre del 2019. Aleshores, explica, «el campanar sonava a mitges, de les tres campanes en sonaven dues». Amb el temps, el mecanisme es va anar deteriorant i Artés va perdre del tot, fa una parell de mesos, el característic toc de campanes. Amb la millora del sistema, a banda de recuperar el toc de les campanes, «el rellotge va molt puntual», explica, i ja no s'endarrereix com passava fins ara. El mecanisme és automàtic, i per tal que toquin només cal prémer un botó.

Segons Gras, «és evident que avui en dia a través dels mòbils i Internet el campanar no té la funció social que tenia anys enrere». Recorda que, abans, «les campanes marcaven la vida de tot un poble i anunciaven quan hi havia un enterrament, si feia mal temps o no...». En definitiva, «el toc de campanes servia per a tot». Els temps han canviat, però el rector de la parròquia reconeix que, tot i això, «les campanes continuen tenint la funció de marcar les hores de les misses, els batejos i les defuncions».

El toc de les campanes d'Artés ja es va veure alterat el 2015 quan, arran de la queixa d'un veí, l'aleshores rector del poble, Fulgence Hitayezu, va reduir a la meitat el toc que assenyala una defunció o un enterrament i les campanes van passar de sonar durant15 minuts a fer-ho entre 7 i 8.