Castellbell busca finançament per completar la restauració de l'església de la Bauma

Castellbell i el Vilar vol donar continuïtat al procés de rehabilitació de l'església de la Sagrada Família de la Bauma amb l'objectiu de conservar-la i també de condicionar-la per desenvolupar-hi un programa d'activitats culturals. Després de culminar, l'estiu passat, la primera fase d'obres, el consistori està treballant per aconseguir noves línies de finançament per completar el cost de la segona fase del projecte. Les obres han de permetre restaurar la rosassa, la torrassa, reformar l'interior de la nau, continuar la reparació de les façanes, conservar els vitralls i refer el mur de contenció del jardí.

Aquesta part dels treballs de rehabilitació s'han pressupostat en 298.000 euros, 85.434 dels quals ja estan lligats a través d'una subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya en el marc d'una convocatòria per a l'execució d'obres de restauració i conservació d'immobles de notable valor cultural d'arreu del país. Fonts de l'Ajuntament han explicat que estan explorant noves vies per finançar la inversió restant i assegurar-se la conservació de l'edifici modernista declarat Bé Cultural d'Interès Local i condicionar-lo per desenvolupar-hi activitats culturals.

L'alcaldessa de Castellbell, Montserrat Badia, i la regidora d'Urbanisme, Tina Barbero, s'han reunit recentment amb el Bisbat de Vic per avaluar les obres realitzades durant la primera fase i «explorar un acord» que permeti «finançar la segona part de la rehabilitació». En la reunió també es va tractar l'estat de l'entorn de l'església del Borràs i la necessitat de poder fer un manteniment de l'espai.

L'Ajuntament es troba a l'equador d'un procés de rehabilitació que va començar l'any 2018, quan es van iniciar els tràmits per donar resposta al deteriorament de l'edifici modernista. Amb l'objectiu de preservar el valor arquitectònic municipal, el govern local en va aconseguir la cessió per a 25 anys negociada amb el Bisbat de Vic per poder-hi fer una reforma integral i, amb el temps, desplegar-hi una agenda d'activitats culturals per als veïns del poble.

La segona fase de reformes se centrarà en l'embelliment i la funcionalitat de l'església. Un dels elements protagonistes serà la rosassa, ja que se substituirà la que hi ha per una d'idèntica nova. La reproducció es farà amb peces de pedra artificial i, prèviament, es faran models i motlles de les diferents mides. També es rehabilitarà la torrassa. Un altre dels treballs importants serà la conservació dels vitralls.

En primer lloc, s'iniciarà un procés de recuperació d'aquells que estan trencats i tots es tornaran a col·locar en els marcs originals.

En segon lloc, es cobriran aquells vitralls tapiats per tal d'aconseguir una atmosfera interior similar a la que hi hauria pogut haver quan hi havia totes les vidrieres de colors.

També es preveu acabar les reformes de les façanes, treballar per resoldre les esquerdes que presenta el muret del jardí i actuar a l'interior de la nau per reposar els revestiments malmesos.