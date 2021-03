La Diputació assumirà el vial d'accés a Castellnou com a carretera el 2022

La Diputació de Barcelona portarà a terme el 2022 l'adequació com a carretera del vial que permet l'accés a Castellnou de Bages (que ara consta com a camí asfaltat) i l'assumirà i inclourà dins la xarxa de la seva titularitat. Un pas llargament reivindicat per l'Ajuntament d'aquest municipi i pel de Santpedor, que en comparteixen la propietat, i que el darrer compromís que havia expressat l'ens provincial era que quedaria resolt el 2020, però que finalment s'ha demorat.

Fonts de la Diputació han explicat que ja està aprovat l'anomenat Pla Zonal, que inclou el llistat de vials que entren a formar part de la seva xarxa de carreteres, i que recentment també s'ha donat llum verd al projecte de remodelació, ja que abans de materialitzar el canvi de qualificació i de propietat cal fer-hi una intervenció perquè compleixi els requisits, per exemple d'amplades, que són necessaris per tenir la consideració de carretera. Les mateixes fonts han concretat, però, que entre el procés de redacció del projecte i la posterior aprovació i adjudicació de les obres, aquestes no es podran materialitzar fins a l'any que ve.

Tal i com ha anat explicant aquest diari, el que es pretén resoldre amb aquest pas és una anomalia, ja que Castellnou és l'únic municipi de la província de Barcelona que no té com a accés cap carretera oficial.

Aquesta catalogació té un efecte molt important, que és que les tasques de manteniment o les actuacions que s'hi han de fer si hi ha incidències que s'han de resoldre corresponen als dos Ajuntaments que en tenen un tram en el seu terme municipal, Castellnou i Santpedor. És a dir, són les administracions locals les que, d'entrada, han de fer-se càrrec de la contractació dels treballs i assumir-ne el cost. Precisament, fa pocs dies (vegeu edició del 25 de febrer) el grup municipal Nou Castellnou (a l'oposició) demanava una intervenció d'urgència al vial per part dels consistoris perquè en els últims mesos hi han aparegut diferents deficiències al ferm (sobretot bonys) i a les cunetes i que es materialitzi el traspàs a la Diputació. Fonts d'aquest ens han recordat que, mentre aquest no es faci efectiu, els Ajuntaments poden acollir-se al pla d'ajuts de la millora de camins que promou aquest mateix organisme per rebre ajuts per la intervenció que temporalment hagin de fer en aquest accés.

La demanda de la catalogació com a carretera d'aquest vial ja va començar en temps de la República, i l'han reiterat els successius governs de diferents colors que han anat passant pels dos ajuntaments al llarg de l'actual etapa democràtica, sobretot el de Castellnou ja que és el que es veu més afectat. Primer amb CiU, després amb el PSC i ara amb ERC han exposat reiteradament la necessitat que el vial passés a ser carretera.

Un dels moments en què la reclamació es a tornar a accentuar va ser el 2010, ja que les respostes que havia anat rebent l'Ajuntament de les administracions superiors deien que calia esperar que es tanqués un acord entre la Generalitat i la Diputació perquè aquest ens fos qui l'assumís dins la seva xarxa de vies locals. Aquest acord va arribar, però l'accés a Castellnou de Bages en va quedar fora. Nou anys després, la Diputació va acceptar fer el pas, que ara s'ha de consumar.

Uns 3.000 vehicles diaris

Es catalogarà com a carretera des de Santpedor, passant pel Serrat, fins al trencant cap a Pinedes, i per tant passarà a ser titularitat de la Diputació. Des d'aquest punt fins al nucli històric de Castellnou no tindrà el rang de carretera i no l'assumirà l'ens provincial, però sí que l'arranjarà i en farà manteniment.

El 2010 l'Ajuntament de Castellnou va encarregar la realització de controls d'intensitat de trànsit en l'accés al municipi per constatar amb dades a la mà que és una via amb un nivell d'ús elevat, amb el que això suposa de desgast.