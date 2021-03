Castellnou condiciona el nucli històric exclusiu per a vianants

L'Ajuntament e Castellnou de Bages ha finalitzat els treballs per convertir el nucli històric en una àrea completament lliure de vehicles. Amb la intervenció s'ha convertit en exclusiu per al pas a peu aquest espai rellevant, ja que es tracta d'un conjunt monumental dels segles X-XI, que compta amb un cementiri singular on hi ha la tomba de Ramon Vila 'Caracremada', el Museu dels Maquis, el centre de colònies Don Bosco i l'ajuntament. Així, es vol que "veïns, visitants i, especialment, infants el puguin gaudir amb seguretat", segons destaquen fonts municipals.

El que s'ha fet és perimetrar i tancar tota l'àrea amb la col·locació de blocs de pedra calcària. S'ha habilitat també un ampli aparcament per a cotxes i especialment per a autocars en un dels punts d'accés i s'ha condicionant tot el camí perimetral.

Les properes actuacions, segons ha avançat el consistori, consistiran en fer treballs d'embelliment amb fusta tractada i la restauració de la Font de Castellnou, origen del riu d'Or, per acabar de donar més relleu a tot el conjunt.