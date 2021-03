Suport unànime dels grups municipals de l'Ajuntament de Sant Vicenç a l'alcaldessa Adriana Delgado

Davant la querella presentada per la Fiscalia contra Adriana Delgado per l'exercici de les seves funcions com a secretària quarta de la Mesa del Parlament de Catalunya, tots els grups municipals de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet (ERC, Junts, PSC i En Comú) han expressat el seu suport i solidaritat a l'alcaldessa del municipi.

En un comunicat, també han manifestat que el Parlament de Catalunya, com a màxima representació de la sobirania del poble de Catalunya, ha de poder debatre sobre qualsevol qüestió política.