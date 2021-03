Navàs obre les portes del Centre Enoturístic del Pla de Bages

Navàs obre aquest dissabte al públic per primera vegada el Centre Enoturístic del Pla de Bages. que pretén esdevenir un punt neuràlgic del món del vi al Bages i, per extensió, arreu de Catalunya. El centre s'ubica a l'antic escorxador, del que se n'ha fet una reforma integral per acollir exposicions, tastos i tallers amb l'objectiu de difondre la cultura vitivinícola de la comarca i, alhora, oferir un espai als productors per exposar els seus vins.

Es tracta d'un espai que s'incorpora a la xarxa turística de divulgació de la comarca i que era previst que obrís portes fa mig any (se n'havia convocat un acte inaugural el 15 d'octubre), però la situació d'excepcionalitat generada per la pandèmia va obligar a ajornar-lo. Ara, el consistori navassenc ha decidit posar-lo en marxa, aplicant les mesures de prevenció, amb entrada gratuïta i amb unes dates molt puntuals.

El projecte es va començar a gestar durant la legislatura anterior i no va ser fins l'any 2019 que van començar les obres. La remodelació ha aconseguit convertir l'antic escorxador abandonat en un espai divulgatiu del món del vi.

El nou centre disposa d'una nau central on s'exposen temes vinculats a la vinya, una sala on es projectaran vídeos relacionats amb la història vitivinícola de la comarca, una botiga on es vendran diferents vins i productes de proximitat del Bages, i un espai dedicat als tastos. El consistori ha dissenyat aquest espai amb la finalitat que esdevingui un punt de referència per a l'enoturisme i que acompleixi diferents funcions per atraure un públic divers. Des de xerrades sobre l'elaboració de vi, passant per tallers sobre diferents tipus de ceps o, fins i tot, tastos per donar a conèixer els diferents cellers del territori.

L'impuls del centre enoturístic coincideix amb un moment en què Navàs ha recuperat part del seu paisatge vitivinícola. Els últims anys, una nova generació de productors de vi ha impulsat la recuperació d'antigues vinyes familiars que estaven abandonades i, d'aquesta forma, ha ampliat el nombre d'hectàrees dedicades a aquest cultiu. Davant d'aquest fet, el consistori considera que el poble pot esdevenir l'amfitrió ideal per atraure els amants del vi a través del nou centre enoturístic.