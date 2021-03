Sant Fruitós habilita places d'aparcament per a aturades llampec per fer compres

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha posat en marxa dues places d'aparcament pensades per a aturades de molt curta durada amb finalitats comercials. Són espais pintats de color verd, que s'han batejat amb el nom de stop&go, i que permeten la parada de vehicles durant 5 minuts, de dilluns a dissabte de les 9 a la 1 del matí i de les 4 a les 8 de la tarda.

Fonts municipals han explicat que aquestes àrees tenen com a objectiu ajudar al comerç de la zona, facilitant la parada ràpida als clients per a realitzar compres curtes o recollida de paquets. En concret, les noves s'han habilitat a la carretera de Vic i a l'avinguda Joan XXIII, en dos punts on hi ha diversos establiments comercials.

Amb aquestes noves zones, el municipi ja disposa de nou espais habilitats per a la parada comercial ràpida. N'hi ha tres al carrer Padró, un a l'avinguda Bertran i Serra, tres al carrer Sallent, un al carrer Casajoana, un a l'avinguda Joan XXII i un a la carretera de Vic.