L'oposició de Súria reclama una consulta popular sobre la ubicació de la biblioteca

Els tres grups municipals que són a l'oposició a Súria han fet públic un comunicat conjunt en què reclamen que es convoqui una consulta popular per decidir la ubicació de la futura biblioteca. Les tres formacions (ERC, AIS i Junts) subratllen que disposar d'aquest equipament és una necessitat i recorden que l'Ajuntament disposa de dues ubicacions on construir l'equipament cultural. Els grups de l'oposició es decanten per l'antic edifici de Cal Pau, en la línia del projecte que hi havia de governs anteriors i en consonància amb una plataforma ciutadana que també ho reclama, mentre que l'actual executiu (format pel PSC i el GIIS) es decanta per fer-lo a l'espai del pàrquing de l'antic cinema Califòrnia.

En el comunicat que han fet conjunt, ERC, AIS i Junts exposen que, tècnicament, els dos espais reuneixen els requisits per a ubicar-hi la biblioteca, «per tant, la decisió final és política». Sostenen que un equipament d'aquestes característiques «necessita d'un consens ampli i a dia d'avui aquest consens polític no existeix: l'equip de govern amb 7 regidors vol la biblioteca al Califòrnia. Els partits de l'oposició amb 6 regidors la volem a Cal Pau».

Al novembre del 2020 tots els partits de la oposició ja van presentar una moció reclamant la construcció de la Biblioteca a l'antic hostal de Cal Pau donant suport a les 1.250 signatures que va recollir la plataforma ciutadana sorgida amb aquest objectiu. «A aquestes peticions se'ls sumen 24 comerços del carrer Salvador Vancells que també reclamen aquest projecte», recorden els grups de l'oposició.

Les tres formacions exposen que el desembre passat l'equip de Govern va fer un gest de replantejar la proposta: «vam intentar mirar-ho en perspectiva i trobar un consens a partir de criteris objectius. Va semblar que el PSC estava més obert a trobar alternatives que generessin un consens, perquè el que realment volem és que es faci una nova biblioteca i quan abans millor, encara que finalment no hi va haver manera d'arribar a cap acord».

Per aquest motiu, en el comunicat que han fet els grups de l'oposició consideren que «la millor eina que tenim per desencallar aquesta situació és la participació ciutadana, una peça fonamental del sistema democràtic que promou la construcció d'una societat activa i ajuda a impulsar qualsevol aspecte de la vida social, econòmica, cultural o política de tota comunitat, poble o ciutat».

Aquest comunicat arriba després que aquest dijous l'Ajuntament de Súria hagi celebrat un ple municipal en que s'ha aprovat la resolució de les al·legacions i l'aprovació provisional de la divuitena modificació de Normes Subsidiàries de Planejament. Aquestes modificacions consisteixen en augmentar l'edificabilitat per construir la biblioteca a la zona del Califòrnia. Segons han explicat els grups de l'oposició, aquesta modificació s'havia d'aprovar al ple ordinari de desembre, «però l'equip de govern va deixar dos mesos de marge per mirar d'arribar a un acord. Després de vàries reunions no es va aconseguir arribar a cap entesa i l'equip de govern ha decidit passar aquesta modificació per ple extraordinari».

En el comunicat subratllen que la construcció de l'edifici de la nova biblioteca «hipotecarà el municipi molt de temps sense poder fer cap més gran infraestructura», i per això sostenen que «un projecte d'aquestes dimensions ha de comptar amb un ampli consens, i amb un procés participatiu la decisió guanyarà legitimitat».

ERC, AIS i Junts reiteren la seva demanda de «plantejar en forma de consulta ciutadana quina és la ubicació per a la nova Biblioteca municipal i que siguin les surienques i suriencs els que decideixin la ubicació definitiva i així aconseguir unanimitat política».