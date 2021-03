Rull entra a Lledoners reiterant que no es penedirà d'haver posat «el destí dels catalans en mans dels catalans»

L'exconseller Josep Rull ha entrat aquest divendres a la presó de Lledoners reiterant que no es penedirà d'haver posat "el destí dels catalans en mans dels catalans a través de les urnes". Rull torna a la presó després que el jutge de Vigilància Penitenciària li hagi retirat el tercer grau com als altres sis polítics independentistes que compleixen condemna en aquest centre pels fets de l'1-O. Hi entra dos dies més tard perquè ha estat sotmès a una intervenció quirúrgica. L'exconseller ha afirmat que encara la nova entrada a la presó amb "mentalitat de corredor de fons" i ha desitjat que el jutge que porta els casos de Dolors Bassa i Carme Forcadell "no tingui por" de defensar "la justícia" i els mantingui el tercer grau.

"No em puc penedir d'haver fet un gran exercici democràtic cívic i pacífic que va ser l'1-O. No renunciarem mai a unes idees nobles, democràtiques i pacífiques", ha afirmat a preguntes dels periodistes a les portes de Lledoners.

L'exconseller amb el Govern de Carles Puigdemont ha reiterat que al darrere de la revocació del tercer grau hi ha la "venjança" de la Fiscalia General de l'Estat, "és a dir, del PSOE", i del Tribunal Suprem. Però malgrat que els vulguin "fer mal" Rul ha assegurat que els presos es mantindran "dempeus amb tot el coratge i tota la determinació".

Rull ha utilitzat una cita de Nelson Mandela per recordar que "un guanyador és un somiador que mai s'ha rendit" i ha assegurat que ells no es rendiran "mai" en el repte de "deixar als nostres fills un país lliure".