Troben un laboratori de drogues a Sant Vicenç en una macrooperació de tràfic de cocaïna a Màlaga

Una nau de Sant Vicenç de Castellet ha estat convertida en un laboratori per a la preparació de drogues que arribaven a Catalunya de tràfic internacional. Aquest espai l'han descobert agents de la Policia Nacional en el marc de l'operació «Ferro», que entre d'altres ha suposat la intervenció de la primera embarcació semisubmergida de l'Estat espanyol. L'operació que tenia aquesta branca catalana, s'ha tancat a Màlaga, on hi havia l'embarcació. També hi ha hagut detencions a Manresa.

En l'operatiu hi ha hagut fins a 52 persones detingudes, trenta de les quals han ingressat a presó de manera provisional. S'han fet 47 registres a Tarragona (6), Barcelona (11, inclosos els de Manresa i Sant Vicenç), Girona (3), Màlaga (11), Castelló (4) i València (2), Múria (7), Càdis (1), Granada (1) i Badajoz (1).

En el laboratori clandestí de Sant Vicenç s'hi hauria produït clorhidrat de cocaïna. En el conjunt de l'operació, la Policia Nacional també ha trobat una plantació de marihuana interior (amb 1.200 plantes), 600 quilos de haixix i més de 100.000 euros en efectius.

Es tracta d'una operació de nivell internacional. Segons fonts del cos policíac espanyol hi han intervingut més de 300 agents i hi han col·laborat autoritats de Colòmbia, Holanda i Portugal, la NCA britànica, la CBP d'EEUU i l'Europol. La investigació s'ha fet sota la tutela del jutjat d'instrucció número 3 de Tarragona.