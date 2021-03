Desmantellen un gran laboratori de producció de cocaïna a Sant Vicenç

La Policia Nacional ha desmantellat un laboratori clandestí dedicat a la producció de cocaïna en una nau de Sant Vicenç de Castellet en una operació internacional contra el tràfic de drogues.

Segons van informar ahir el cos policial, a la nau de Sant Vicenç s'hi van intervenir 321 quilos de cocaïna. L'operació es va portar a terme a mitjan febrer i a la nau hi van trobar 21 quilos de droga en plaques de 350 grams cadascuna, i 2.200 sacs de fibra de coco, amb un pes total de 22 tones, impregnat amb més de 300 quilos de cocaïna. Al laboratori, també hi havia 12.000 litres de precursors per processar cocaïna, cosa que, segons els investigadors, es tradueix en una producció aproximada de 750 quilos mensuals de droga. En l'escorcoll es van detenir tres persones d'origen dominicà, i en el marc de l'operació, que va acabar amb 52 detinguts, també es va detenir dues persones a Manresa.

Fonts policials no van concretar la ubicació exacta de la nau, però, segons ha pogut saber Regió7, estaria en un dels polígons que queden al marge dret del Llobregat, en direcció a Barcelona. Ahir a la tarda, aquest diari va parlar amb persones que es trobaven en aquests polígons i ningú hi havia detectat moviments policials en les darreres setmanes.

Confiscat un narcosubmarí

Més enllà de la intervenció a Sant Vicenç, en el marc de l'operació Ferro, que ha portat a terme la Policia Nacional en col·laboració amb les autoritats de cinc països més i sota la coordinació d'Europol, van intervenir a la província de Màlaga la primera embarcació semisubmergible localitzada a Espanya per al tràfic de drogues. Feia 15 metres d'eslora i quatre motors de 350 cavalls. Aquesta operació contra una organització criminal internacional, presumptament dedicada a la producció i distribució de substàncies estupefaents, ha permès la detenció de 52 persones, 30 de les quals han ingressat a la presó.

Segons va explicar la Policia Nacional en un comunicat, s'han fet un total de 47 escorcolls, inclòs el laboratori de Sant Vicenç, amb el resultat de la intervenció de més de 400 quilos de cocaïna, 600 quilos d'haixix i més de 100.000 euros, entre altres efectes.

Els dispositius policials han tingut la participació de més de 300 agents i la col·laboració de les autoritats colombianes, holandeses, portugueses, la NCA britànica, la CBP d'EUA i Europol. La investigació ha estat coordinada, en funcions de direcció i tutela, per la fiscalia i el Jutjat d'Instrucció 3 de Tarragona.

La investigació va començar l'any passat quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'una organització presumptament dedicada a la importació i comercialització de grans quantitats de droga. A més, els agents van constatar que l'organització estava establerta en el litoral espanyol, on disposaven de la infraestructura i la logística necessàries per transportar importants quantitats d'estupefaents, i es va localitzar a Catalunya tant els principals investigats com els centres de processament. Així, d'abril al desembre del 2020 es van produir a Colòmbia successives confiscacions de cocaïna oculta i dissolta en mercaderia legal el destí final de la qual era Espanya, a través del Regne Unit i Bèlgica. En tots els casos, gràcies a la col·laboració entre la Policia Nacional d'Espanya i la Policia Nacional de Colòmbia, es van intervenir contenidors d'una empresa que transportaven caixes de pinya on amagaven la cocaïna. En total es van confiscar 2.900 quilos de droga. També sospiten que preparaven un nou laboratori a la regió de Múrcia.